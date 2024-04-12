Йоханнес Клебо вернулся в сборную Норвегии по лыжным гонкам

Как сообщает норвежский телеканал телеканал NRK, Йоханнес Клебо и Ассоциация лыжного спорта Норвегии договорились о выступлении спортсмена за национальную команду в течение двух следующих сезонов.

Ассоциация лыжного спорта Норвегии согласилась оплатить Клебо горную подготовку к сезону. Часть сезона-2023/24 лыжник не находился в составе национальной команды из-за разногласий по рекламным контрактам.

«Мне нравится быть с товарищами по команде, я хорошо со всеми общаюсь, с персоналом тоже нет проблем. В прошлом году обстоятельства сложились так, что находиться в команде оказалось сложно. Но мы добились прогресса. Я рад, что мы достигли соглашения и заключили его заблаговременно. Официально я присоединюсь к сборной 1 мая», — сказал лыжник.

Клебо 27 лет, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В 2018 и 2022 году норвежец выигрывал на Играх в Пхенчхане и Пекине личный и командный спринт, а на Олимпиаде в Южной Корее побеждал в эстафетной гонке. Йоханнес также становился девятикратным чемпионом мира, четырехкратным победителем общего зачета Кубка мира. В нынешнем сезоне норвежец стал вторым в общем зачете Кубка мира. В минувшем сезоне победу в общем зачете впервые в своей карьере одержал соотечественник Клебо Харальд Эстберг Амундсен.