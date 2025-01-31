«Лыжню России» в ряде регионов перенесли из-за теплой погоды

Традиционный старт «Лыжни России» в Московской области перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Предполагалось, что старт состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Новая дата проведения мероприятия будет назначена позже.
«Установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы для проведения самого массового старта страны», — говорится в сообщении министерства.
По независящим от организаторов причинам гонка отложена и в Липецкой области — в регионе нет снега. Новая дата старта состязаний пока уточняется и в Ульяновской области. Причина та же — из-за прихода аномального тепла снежного покрова практически не осталось. Отменен старт в Новгородской области, в городе Окуловка. В случае возвращения снега гонка может пройти позднее в феврале, отметили в министерстве спорта области.
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в стране.