Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лыжню России» в ряде регионов перенесли из-за теплой погоды

Мероприятие должно было состояться 8 февраля, новая дата будет назначена позже.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Традиционный старт «Лыжни России» в Московской области перенесли в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Предполагалось, что старт состоится 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Новая дата проведения мероприятия будет назначена позже.

«Установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы для проведения самого массового старта страны», — говорится в сообщении министерства.

По независящим от организаторов причинам гонка отложена и в Липецкой области — в регионе нет снега. Новая дата старта состязаний пока уточняется и в Ульяновской области. Причина та же — из-за прихода аномального тепла снежного покрова практически не осталось. Отменен старт в Новгородской области, в городе Окуловка. В случае возвращения снега гонка может пройти позднее в феврале, отметили в министерстве спорта области.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в стране.