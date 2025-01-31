«Лыжню России» в ряде регионов перенесли из-за теплой погоды

По независящим от организаторов причинам гонка отложена и в Липецкой области — в регионе нет снега. Новая дата старта состязаний пока уточняется и в Ульяновской области. Причина та же — из-за прихода аномального тепла снежного покрова практически не осталось. Отменен старт в Новгородской области, в городе Окуловка. В случае возвращения снега гонка может пройти позднее в феврале, отметили в министерстве спорта области.