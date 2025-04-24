Губерниев: Россия за народные лыжи, нам не нужны боярыни фуфлыжи

«Российские лыжи будут свободными. Долой власть помещиков и капиталистов в ФЛГР! Вернем власть в лыжах народу. Отправим боярыню в отставку. За три дня выведу российские лыжи на космический уровень! Россия за народные лыжи, нам не нужны боярыни фуфлыжи. Сделаем из нынешней федерации фуфлыжных гонок истинную народную лыжную федерацию. Сегодня голосуешь ты за Лену — а завтра получаешь грязную пену. А если голосуешь ты за Диму — становишься прекрасным и любимым», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.