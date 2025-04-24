Губерниев: Россия за народные лыжи, нам не нужны боярыни фуфлыжи

Дмитрий Губерниев ранее сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Российские лыжи будут свободными. Долой власть помещиков и капиталистов в ФЛГР! Вернем власть в лыжах народу. Отправим боярыню в отставку. За три дня выведу российские лыжи на космический уровень! Россия за народные лыжи, нам не нужны боярыни фуфлыжи. Сделаем из нынешней федерации фуфлыжных гонок истинную народную лыжную федерацию. Сегодня голосуешь ты за Лену — а завтра получаешь грязную пену. А если голосуешь ты за Диму — становишься прекрасным и любимым», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Дмитрий Губерниев регулярно выступает против главы ФЛГР. В конце 2024 года Губерниев заявил, что Вяльбе «слетела с катушек». По его мнению, «возвращаться в мировой спорт с такими людьми не получится». А в январе сказал, что «такие руководители, как Вяльбе, не должны работать на своих местах. Ей надо уходить срочно».
Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР 17 июня 2010 года. В мае 2014 года она была переизбрана на пост на второй срок на безальтернативной основе, 25 мая 2018 года — на третий срок также на безальтернативной основе. Также с января 2020 года она возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России. Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.
Выборы президента ФЛГР состоятся в 2026 году.