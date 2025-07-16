Зачем чемпионки отказываются от растяжки — и что делают вместо нее

Все больше профессиональных спортсменок отказываются от растяжки в пользу техник, которые лучше подготавливают тело к нагрузке и помогают быстрее восстанавливаться. Рассказываем, какие приемы используют чемпионки и почему они работают эффективнее статики.
Динамика вместо статики
Плавание не считается травматичным видом спорта, но для пловцов также важна растяжка. Олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказывает: правильные упражнения не только готовят тело к работе, но и создают настрой. Алла говорит, что разминка должна длиться не менее 10 минут и затрагивать все группы мышц.
- Начинаем с головы, делая повороты вправо и влево, а также по кругу.
- Далее разрабатываем плечевые суставы: прижав прямые руки к телу, делаем вращения в области плеч поочередно и двумя руками.
- Разминаем запястья, сцепив пальцы перед собой и делая «волну».
- Вращаем руками: сначала согнутыми в локтях, затем прямыми — по кругу.
- Разминаем спину: руки упираются в бедра, делаем наклоны вправо, влево, вперед, назад, а также круговые движения.
- Переходим на колени, поставив на них руки, делаем круговые движения в полуприседе.
- Завершаем разминкой стоп: крутим ими вокруг своей оси в положении стоя.
Шишкина рекомендует повторять эти упражнения по 16 раз и только после этого приступать к силовым тренировкам.
Массаж валиком
Работа с валиком после тренировки помогает убрать зажимы в мышцах — вы перестаете чувствовать боль и дискомфорт, а тело становится более подвижным. Видео с занятием делится на своем канале Ольга Распопина — чемпионка Европы по художественной гимнастике.
- Сидя на коврике вытягиваем ноги, подкладываем валик под голень и двигаем его от колена до щиколотки. Таким же образом раскатываем вторую ногу. В процессе добавляем легкие круговые движения ногами.
- Переходим к верхней части и скользим по ролику от колена до бедра.
- Далее располагаемся на валике боком и раскатываем «ушки».
- Ложимся на живот, вытягиваем в сторону ногу, согнутую в колене и подкладываем валик под нее, совершая движения от колена до бедра.
Кстати, главной ошибкой чемпионка называет замену заминки горячей ванной — это миф, который может нанести организму вред.
Упражнения на мобилизацию суставов
Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова в передаче для «Первого канала» делилась базовым упражнением из разминки теннисистов:
- Ноги располагаем на ширине плеч, руки на поясе, делаем выпад назад, сохраняя колени под прямым углом. Спина остается прямой, а колено не касается земли.
- Упражнение можно усложнить: после выпада выталкиваем ногу вперед, в сторону груди. Затем меняем положение ног и повторяем.
Выпады в качестве разминки повышают гибкость тазобедренного сустава и улучшают баланс — именно это помогает двигаться свободнее без риска травм.
Эффективные упражнения — не значит сложные. Уделите им всего 10−15 до или после занятий и ваше тело точно скажет вам «спасибо».