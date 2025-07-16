Зачем чемпионки отказываются от растяжки — и что делают вместо нее

Плавание не считается травматичным видом спорта, но для пловцов также важна растяжка. Олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказывает: правильные упражнения не только готовят тело к работе, но и создают настрой. Алла говорит, что разминка должна длиться не менее 10 минут и затрагивать все группы мышц.