Россию допустили к турнирам по настольному теннису

Полноценный допуск начнет действовать с 28 июля 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса России (ФНТР).
Решение было принято после рассмотрения вопроса на заседании исполнительного совета ITTF. В организации также учли рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов.
«Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF. После рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года. Принимая решение, исполнительный совет принял во внимание, среди прочих факторов, решение МОК от 7 июля», — говорится в письме ITTF.
В августе 2023 года конгресс ITTF разрешил российским спортсменам участвовать в турнирах организации в нейтральном статусе. В апреле 2026 года федерация также допустила российских юниоров к выступлениям с национальными флагом и гимном.