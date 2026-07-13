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Россию допустили к турнирам по настольному теннису

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешит россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой без ограничений.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Егор Алеев/ТАСС

Полноценный допуск начнет действовать с 28 июля 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

Решение было принято после рассмотрения вопроса на заседании исполнительного совета ITTF. В организации также учли рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов.

«Исполнительный совет ITTF рассмотрел вопрос участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF. После рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года. Принимая решение, исполнительный совет принял во внимание, среди прочих факторов, решение МОК от 7 июля», — говорится в письме ITTF.

В августе 2023 года конгресс ITTF разрешил российским спортсменам участвовать в турнирах организации в нейтральном статусе. В апреле 2026 года федерация также допустила российских юниоров к выступлениям с национальными флагом и гимном.

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