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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Сегодня день рождения у Марии Шараповой

19 апреля свой день рождения отмечает самая известная российская теннисистка Мария Шарапова.

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Шарапова, которой исполнилось 32 года, является одной из десяти женщин в истории и единственной россиянкой, обладающей «карьерным шлемом» (теннисистка выиграла все турниры серии Большого шлема в разные годы).

Профессиональную карьеру Шарапова начала в 2001 году. Всего в одиночном разряде россиянка выиграла 36 турниров WTA.

В 2004 году Шарапова выиграла Уимблдон, в 2006 году — Открытый чемпионат США. В 2008 году россиянка выиграла Открытый чемпионат Австралии, а в 2012 и 2014 годах — Ролан Гаррос. В 2012 году Мария стала серебряной призеркой Олимпийских игр. В 2004 году она стала победительницей итогового турнира WTA. Также Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2005 год).

Пять раз российская теннисистка становилась первой ракеткой мира. Она возглавляла рейтинг на протяжении суммарно 21 недели.

В 2006 году Шарапову признали самой красивой спортсменкой года.

В 2017 году Мария выпустила автобиографию на английском языке под названием Unstoppable: My Life So Far.

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