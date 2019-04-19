Сегодня день рождения у Марии Шараповой
19 апреля свой день рождения отмечает самая известная российская теннисистка Мария Шарапова.
19 апреля свой день рождения отмечает самая известная российская теннисистка Мария Шарапова.
Шарапова, которой исполнилось 32 года, является одной из десяти женщин в истории и единственной россиянкой, обладающей «карьерным шлемом» (теннисистка выиграла все турниры серии Большого шлема в разные годы).
Профессиональную карьеру Шарапова начала в 2001 году. Всего в одиночном разряде россиянка выиграла 36 турниров WTA.
В 2004 году Шарапова выиграла Уимблдон, в 2006 году — Открытый чемпионат США. В 2008 году россиянка выиграла Открытый чемпионат Австралии, а в 2012 и 2014 годах — Ролан Гаррос. В 2012 году Мария стала серебряной призеркой Олимпийских игр. В 2004 году она стала победительницей итогового турнира WTA. Также Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2005 год).
Пять раз российская теннисистка становилась первой ракеткой мира. Она возглавляла рейтинг на протяжении суммарно 21 недели.
В 2006 году Шарапову признали самой красивой спортсменкой года.
В 2017 году Мария выпустила автобиографию на английском языке под названием Unstoppable: My Life So Far.