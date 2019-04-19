Сегодня день рождения у Марии Шараповой

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Шарапова, которой исполнилось 32 года, является одной из десяти женщин в истории и единственной россиянкой, обладающей «карьерным шлемом» (теннисистка выиграла все турниры серии Большого шлема в разные годы).

Профессиональную карьеру Шарапова начала в 2001 году. Всего в одиночном разряде россиянка выиграла 36 турниров WTA.

В 2004 году Шарапова выиграла Уимблдон, в 2006 году — Открытый чемпионат США. В 2008 году россиянка выиграла Открытый чемпионат Австралии, а в 2012 и 2014 годах — Ролан Гаррос. В 2012 году Мария стала серебряной призеркой Олимпийских игр. В 2004 году она стала победительницей итогового турнира WTA. Также Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2005 год).

Пять раз российская теннисистка становилась первой ракеткой мира. Она возглавляла рейтинг на протяжении суммарно 21 недели.

В 2006 году Шарапову признали самой красивой спортсменкой года.