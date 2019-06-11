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19:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Кирьос показал несколько трюков и проиграл в первом матче сезона на траве (видео)

Новое шоу главного теннисного бунтаря.

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Источник: AFP 2019

Австралиец Ник Кирьос выбыл с турнира Stuttgart Open, проиграв в первом круге итальянцу Маттео Берреттини.

При этом Кирьос показал несколько своих фирменных трюков: подача снизу, твинер и красивые кроссы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Австралиец, который в мае выражал недовольство игрой на грунте, проиграл на травяном корте в двух сетах за 53 минуты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В мае Кирьос психанул на турнире в Риме: досрочно ушел с корта, обидевшись на болельщика, который ходил по трибуне во время решающей партии. После этого Ник пропустил «Ролан Гаррос».

Илья Андреев

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