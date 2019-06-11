Кирьос показал несколько трюков и проиграл в первом матче сезона на траве (видео)
Новое шоу главного теннисного бунтаря.
Новое шоу главного теннисного бунтаря.
Австралиец Ник Кирьос выбыл с турнира Stuttgart Open, проиграв в первом круге итальянцу Маттео Берреттини.
При этом Кирьос показал несколько своих фирменных трюков: подача снизу, твинер и красивые кроссы.
Австралиец, который в мае выражал недовольство игрой на грунте, проиграл на травяном корте в двух сетах за 53 минуты.
В мае Кирьос психанул на турнире в Риме: досрочно ушел с корта, обидевшись на болельщика, который ходил по трибуне во время решающей партии. После этого Ник пропустил «Ролан Гаррос».
Илья Андреев