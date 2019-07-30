Бельгийская теннисистка сыграла со своей девушкой на турнире WTA (видео)
Редкий случай.
Редкий случай.
65-я ракетка мира из Бельгии Элисон ван Эйтванк на турнире в Карлсруэ обыграла в первом раунде свою соотечественницу Грет Миннен в трех сетах: 6:4, 1:6, 6:1.
Ван Эйтванк и Миннен встречаются и живут вместе — матч в Германии стал первым, где им пришлось играть друг против друга.
До этого обе девушки выступили вместе в парном разряде на Уимблдоне.
Ван Эйтванк является второй сеяной на турнире в Карлсруэ.
Миннен и ван Эйиванк — не первая пара, которая вышла играть друг против друга. В 2017-м на турнире в Марракеше померялись силами Тара Мур и Конни Перрин.
Илья Андреев