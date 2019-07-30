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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Бельгийская теннисистка сыграла со своей девушкой на турнире WTA (видео)

Редкий случай.

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Источник: Reuters

65-я ракетка мира из Бельгии Элисон ван Эйтванк на турнире в Карлсруэ обыграла в первом раунде свою соотечественницу Грет Миннен в трех сетах: 6:4, 1:6, 6:1.

Ван Эйтванк и Миннен встречаются и живут вместе — матч в Германии стал первым, где им пришлось играть друг против друга.

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До этого обе девушки выступили вместе в парном разряде на Уимблдоне.

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Ван Эйтванк является второй сеяной на турнире в Карлсруэ.

Миннен и ван Эйиванк — не первая пара, которая вышла играть друг против друга. В 2017-м на турнире в Марракеше померялись силами Тара Мур и Конни Перрин.

Илья Андреев

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