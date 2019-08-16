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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович пригласил на корт мальчика, победившего рак (видео)

Трогательная сцена.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати. После победы над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в двух сетах сербский теннисист не стал уходить с корта.

Джокович позвал посидеть на своем месте мальчика, победившего рак, и угостил его водой.

«Этот храбрый парень выжил несмотря на нейробластому (опухоль симпатической нервной системы — прим.). Мальчику поставили диагноз, когда ему было 10 дней от роду. Он победи лболезнь и теперь по праву ходит в майке со словом “Чемпион”!» — подписал видео Джокович.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ¼ финала американского «Мастерса» Джокович сыграет с французом Люка Пуйем.

Илья Андреев

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