Джокович притворился, что сыграл We Are The Champions на пианино (видео)
Шутка от Новака.
Шутка от Новака.
Первая ракетка мира Новак Джокович развлек своих болельщиков забавным роликом. Серб сделал вид, что научился играть на пианино песню We Are The Champions группы Queen.
Джокович взял урок игры на клавишах у известной пианистки Лолы Астановой, родившейся в СССР, а позже переехавшей в США.
«И это только после одного занятия!» — подписала ролик Астанова в своем инстаграме.
После занятия музыкой Джокович провел матч первого раунда на US Open против испанца Роберто Карбальеса Баэны и победил в трех сетах.
Недавно
Илья Андреев