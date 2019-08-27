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15:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович притворился, что сыграл We Are The Champions на пианино (видео)

Шутка от Новака.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович развлек своих болельщиков забавным роликом. Серб сделал вид, что научился играть на пианино песню We Are The Champions группы Queen.

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Джокович взял урок игры на клавишах у известной пианистки Лолы Астановой, родившейся в СССР, а позже переехавшей в США.

«И это только после одного занятия!» — подписала ролик Астанова в своем инстаграме.

После занятия музыкой Джокович провел матч первого раунда на US Open против испанца Роберто Карбальеса Баэны и победил в трех сетах.

Недавно экс-теннисист Марат Сафин проделал похожий трюк, выложив в инстаграме видео, где человек, похожий на него, сыграл песню группы «Кино». Как позже выяснилось, это был музыкант Евгений Трухин.

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Илья Андреев

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