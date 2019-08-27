Джокович притворился, что сыграл We Are The Champions на пианино (видео)

Джокович взял урок игры на клавишах у известной пианистки Лолы Астановой, родившейся в СССР, а позже переехавшей в США.



«И это только после одного занятия!» — подписала ролик Астанова в своем инстаграме.



После занятия музыкой Джокович провел матч первого раунда на US Open против испанца Роберто Карбальеса Баэны и победил в трех сетах.



Недавно экс-теннисист Марат Сафин проделал похожий трюк, выложив в инстаграме видео, где человек, похожий на него, сыграл песню группы «Кино». Как позже выяснилось, это был музыкант Евгений Трухин.