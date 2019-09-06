Надаль удивил теннисных болельщиков своей точностью (видео)
Испанец идет к очередному титулу.
Испанец идет к очередному титулу.
Рафаэль Надаль порадовал болельщиков на US Open необычным ударом после победы над Диего Шварцманом в четвертьфинале.
Испанский теннисист посмотрел на комментаторскую будку ESPN, где находился знаменитый Джон Макинрой, и отправил туда мяч с первого удара.
Макинрой, 4 раза побеждавший на US Open, одобрил точность Надаля.
Испанец сегодня встретится в полуфинале с 24-м сеяным Матео Берреттини. В случае успеха Рафа сыграет в финале с победителем пары Даниил Медведев — Григор Димитров.
Илья Андреев