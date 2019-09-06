Надаль удивил теннисных болельщиков своей точностью (видео)

Рафаэль Надаль порадовал болельщиков на US Open необычным ударом после победы над Диего Шварцманом в четвертьфинале.



Испанский теннисист посмотрел на комментаторскую будку ESPN, где находился знаменитый Джон Макинрой, и отправил туда мяч с первого удара.