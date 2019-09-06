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18:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Надаль удивил теннисных болельщиков своей точностью (видео)

Испанец идет к очередному титулу.

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Источник: Reuters

Рафаэль Надаль порадовал болельщиков на US Open необычным ударом после победы над Диего Шварцманом в четвертьфинале.

Испанский теннисист посмотрел на комментаторскую будку ESPN, где находился знаменитый Джон Макинрой, и отправил туда мяч с первого удара.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макинрой, 4 раза побеждавший на US Open, одобрил точность Надаля.

Испанец сегодня встретится в полуфинале с 24-м сеяным Матео Берреттини. В случае успеха Рафа сыграет в финале с победителем пары Даниил Медведев — Григор Димитров.

Илья Андреев

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