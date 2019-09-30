Джокович потолкался с борцом сумо (видео)

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Японию на турнир ATP 500 Japan Open. Перед началом одиночного турнира серб побывал на тренировке сумоистов и даже потолкался с одним из борцов.



«Сумо — священный для Японии спорт. Мне повезло почувствовать, что это такое, выйдя на корт с этими воинами. По весу я, конечно, дал сопернику фору, но я был очень близок, что сдвинуть его на дюйм!» — пошутил Джокович.