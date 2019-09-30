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30 сентября, источник: Sportmail.ru

Джокович потолкался с борцом сумо (видео)

Новый опыт для Новака.

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Источник: Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Японию на турнир ATP 500 Japan Open. Перед началом одиночного турнира серб побывал на тренировке сумоистов и даже потолкался с одним из борцов.

«Сумо — священный для Японии спорт. Мне повезло почувствовать, что это такое, выйдя на корт с этими воинами. По весу я, конечно, дал сопернику фору, но я был очень близок, что сдвинуть его на дюйм!» — пошутил Джокович.

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«Они говорят, что едят 10 тысяч калорий в день, чтобы быть большими и сильными. Честно говоря, не знаю, могу ли я ними здесь конкурировать», — добавил Джокович в инстаграме.

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Сербский теннисист не играл после US Open, где снялся из-за травмы плеча. Сейчас, по словам, Джоковича, его ничто не беспокоит, и он готов к турниру.

Илья Андреев

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