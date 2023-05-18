Про теннисистку Серену Уильямс снимут документальный сериал

Новый документальный сериал ESPN «Серена Уильямс: на арене» обещает стать захватывающим рассказом о ее легендарной теннисной карьере.

«Сериал сопоставляет впечатляющие достижения Серены на корте и ее влияние на культуру с драматическими личными проблемами. На протяжении всего этого Серена борется за сохранение своего места на вершине теннисного мира и одновременно с этим жонглирует трансформационным опытом создания семьи», — говорится в пресс-релизе ESPN.

Про Серену, 23-кратную чемпионку турниров Большого шлема в одиночном разряде, в 2018 году на канале HBO вышел фильм «Быть Сереной». В нем рассказали о ее первой беременности в 2017 году, сложных родах ее дочери Алексис Олимпик Оганян-младшей и ее последующем возвращении в теннис.