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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Про теннисистку Серену Уильямс снимут документальный сериал

Сериал расскажет о карьере и личной жизни спортсменки.

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Источник: AP 2022

Новый документальный сериал ESPN «Серена Уильямс: на арене» обещает стать захватывающим рассказом о ее легендарной теннисной карьере.

«Сериал сопоставляет впечатляющие достижения Серены на корте и ее влияние на культуру с драматическими личными проблемами. На протяжении всего этого Серена борется за сохранение своего места на вершине теннисного мира и одновременно с этим жонглирует трансформационным опытом создания семьи», — говорится в пресс-релизе ESPN.

Про Серену, 23-кратную чемпионку турниров Большого шлема в одиночном разряде, в 2018 году на канале HBO вышел фильм «Быть Сереной». В нем рассказали о ее первой беременности в 2017 году, сложных родах ее дочери Алексис Олимпик Оганян-младшей и ее последующем возвращении в теннис.

Это не первый такой проект ESPN. В 2021 году вышел сериал «Человек на арене: Том Брэди», в основу сериала вошли девять выступлений квотербека в Супербоуле в составе команды НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс». Каждый эпизод проекта состоит из личных воспоминаний Брэди о каждом из его участий в Супербоуле (шесть побед и три поражения).

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