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18:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

Первая ракетка России Даниил Медведев в субботу победил венгерского теннисиста Мартона Фучовича в матче третьего круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема. Соревнования проходят в Лондоне.

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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Медведева (3-й номер посева). В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой (без номера посева) и американцем Томми Полом (16). Медведев во второй раз в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона. Ранее россиян добирался до этой стадии в 2021 году.

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд с победы стартовала на Уимблдоне в парном разряде. На стадии 1/32 финала Звонарева и Зигемунд в двух сетах обыграли чешско-хорватский дуэт Тереза Мартинцова/Донна Векич — 6:4, 7:5.

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 Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона
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