Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Медведева (3-й номер посева). В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой (без номера посева) и американцем Томми Полом (16). Медведев во второй раз в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона. Ранее россиян добирался до этой стадии в 2021 году.