Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Медведева (3-й номер посева). В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между чехом Иржи Легечкой (без номера посева) и американцем Томми Полом (16). Медведев во второй раз в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона. Ранее россиян добирался до этой стадии в 2021 году.
Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд с победы стартовала на Уимблдоне в парном разряде. На стадии 1/32 финала Звонарева и Зигемунд в двух сетах обыграли чешско-хорватский дуэт Тереза Мартинцова/Донна Векич — 6:4, 7:5.