Украинка призвала ATP и WTA отменить рукопожатия с россиянами

В воскресенье, 10 июня, Элина Свитолина в четвертом круге Уимблдона одержала волевую победу над белоруской Викторией Азаренко (2:6, 6:4, 7:6). После встречи теннисистки не пожали друг другу руки, что вызвало свист болельщиков в сторону белорусской теннисистки.
«Лично я считаю, что теннисные организации должны выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. Я не знаю, может быть, это недостаточно ясно для людей. Некоторые действительно не понимают, что происходит. Поэтому я думаю, что это будет правильным поступком. Я уже несколько раз говорила, что до тех пор, пока не закончится СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ), мы не будем пожимать друг другу руки. Я не знаю, насколько яснее я могу выразиться», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конферецнии.
После четвертого круга Свитолина остается последней представительницей Украины в женском одиночном разряде Уимблдона. В четвертьфинале ей предстоит сыграть против первой ракетки мира Иги Швентек из Польши.