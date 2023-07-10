Украинка призвала ATP и WTA отменить рукопожатия с россиянами

«Лично я считаю, что теннисные организации должны выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. Я не знаю, может быть, это недостаточно ясно для людей. Некоторые действительно не понимают, что происходит. Поэтому я думаю, что это будет правильным поступком. Я уже несколько раз говорила, что до тех пор, пока не закончится СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ), мы не будем пожимать друг другу руки. Я не знаю, насколько яснее я могу выразиться», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конферецнии.