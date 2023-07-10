Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Урарту
Зриньски
Футбол. Еврокубки
11.07
Линколн
Карабах
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис В
Струга
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
Валмиера
Футбол. Еврокубки
11.07
Ракув
Флора
Футбол. Еврокубки
11.07
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинка призвала ATP и WTA отменить рукопожатия с россиянами

Украинская теннисистка Элина Свитолина считает, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) должны разрешить украинским игроков от рукопожатий с теннисистами из России и Беларуси.

Наверх
Источник: AP 2023

В воскресенье, 10 июня, Элина Свитолина в четвертом круге Уимблдона одержала волевую победу над белоруской Викторией Азаренко (2:6, 6:4, 7:6). После встречи теннисистки не пожали друг другу руки, что вызвало свист болельщиков в сторону белорусской теннисистки.

«Лично я считаю, что теннисные организации должны выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. Я не знаю, может быть, это недостаточно ясно для людей. Некоторые действительно не понимают, что происходит. Поэтому я думаю, что это будет правильным поступком. Я уже несколько раз говорила, что до тех пор, пока не закончится СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ), мы не будем пожимать друг другу руки. Я не знаю, насколько яснее я могу выразиться», — сказала Свитолина на послематчевой пресс-конферецнии.

После четвертого круга Свитолина остается последней представительницей Украины в женском одиночном разряде Уимблдона. В четвертьфинале ей предстоит сыграть против первой ракетки мира Иги Швентек из Польши.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Первым четвертьфиналистом Уимблдона стал россиянин
Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдона
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь