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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA

Обновился рейтинг Чемпионской гонки женской теннисной ассоциации. Белорусская теннисистка Арина Соболенко находится на первом месте, набрав 6455 очков.

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Источник: Reuters

Рейтинг из топ-10 теннисисток выглядит так:

  1. Арина Соболенко (Беларусь) — 6455 очков;
  2. Ига Свентек (Польша) — 5685 очков;
  3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4891 очко;
  4. Джессика Пегула (США) — 2975 очков;
  5. Маркета Вондроушова (Чехия) — 2936 очков;
  6. Онс Жабер (Тунис) — 2781 очко;
  7. Петра Квитова (Чехия) — 2355 очков;
  8. Каролина Мухова (Чехия) — 2150 очков;
  9. Кори Гауфф (США) — 2115 очков;
  10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 2040 очков.

Выше всех из россиянок находится Вероника Кудерметова, она занимает 14-ю строчку рейтинга Чемпионской гонки WTA. Дарья Касаткина расположилась на 16-м месте, а Екатерина Александрова на 20-м. В конце сезона 8 лучших теннисисток Чемпионской гонки примут участие в итоговом турнире WTA.

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