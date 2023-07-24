Обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA
Обновился рейтинг Чемпионской гонки женской теннисной ассоциации. Белорусская теннисистка Арина Соболенко находится на первом месте, набрав 6455 очков.
Обновился рейтинг Чемпионской гонки женской теннисной ассоциации. Белорусская теннисистка Арина Соболенко находится на первом месте, набрав 6455 очков.
Рейтинг из топ-10 теннисисток выглядит так:
Выше всех из россиянок находится Вероника Кудерметова, она занимает 14-ю строчку рейтинга Чемпионской гонки WTA. Дарья Касаткина расположилась на 16-м месте, а Екатерина Александрова на 20-м. В конце сезона 8 лучших теннисисток Чемпионской гонки примут участие в итоговом турнире WTA.