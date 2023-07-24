Обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA

Выше всех из россиянок находится Вероника Кудерметова, она занимает 14-ю строчку рейтинга Чемпионской гонки WTA. Дарья Касаткина расположилась на 16-м месте, а Екатерина Александрова на 20-м. В конце сезона 8 лучших теннисисток Чемпионской гонки примут участие в итоговом турнире WTA.