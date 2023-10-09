Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае
14-я ракетка мира в матче третьего круга уступил представителю Болгарии Григору Димитрову.
14-я ракетка мира в матче третьего круга уступил представителю Болгарии Григору Димитрову.
Встреча третьего раунда между россиянином Кареном Хачановым и Григором Димитровым завершилась со счетом 6:7 (6:8), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.
Димитров — экс-третья ракетка мира, сейчас занимает 19-строчку в рейтинге ATP. В четвертом круге шанхайского турнира болгарин встретится с победителем матча между лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом и британцем Дэниелом Эвансом.
В сентябре Хачанов, обыграв в финале соревнования в китайском Чжухае японца Нисиоку, выиграл свой первый с 2018 года турнир ATP.