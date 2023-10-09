Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг «Мастерса» в Шанхае

Встреча третьего раунда между россиянином Кареном Хачановым и Григором Димитровым завершилась со счетом 6:7 (6:8), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 58 минут.

Димитров — экс-третья ракетка мира, сейчас занимает 19-строчку в рейтинге ATP. В четвертом круге шанхайского турнира болгарин встретится с победителем матча между лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом и британцем Дэниелом Эвансом.