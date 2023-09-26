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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов впервые с 2018 года выиграл турнир АТР

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл японца Есихито Нисиоку в финальном матче турнира ATP в китайском Чжухае.

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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:2), 6:1 в пользу Хачанова, получившего на турнире первый номер посева. Спортсмены провели на корте 1 час и 42 минуты. Хачанов выиграл пятый титул в карьере. Последний раз в ноябре 2018 года он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже.

На соревнованиях в Чжухае Хачанов одержал первые с июня победы в матчах одиночного разряда. После поражения 6 июня от Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» он снялся с Уимблдона из-за травмы. На корт россиянин вернулся в августе — сыграл два матча парного разряда на турнире в Цинциннати. На US Open — Хачанов проиграл в первом круге.

27-летний теннисист занимает 15-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2023 и US Open-2022.

Хачанов получит $149,33 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

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