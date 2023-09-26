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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг турнира в Токио

Теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над украинкой Мартой Костюк.

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Источник: Reuters

Касаткина, посеяная под шестым номером, обыграла Костюк в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа и 24 минуты.

Во втором круге Касаткина встретится с гречанкой Деспиной Папамихаил.

Также ранее, Вероника Кудерметова выиграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.

Во втором круге соревнований Кудерметова встретится с американкой Кайлой Дэй.

Призовой фонд турнира категории WTA-500 в Токио составляет около $ 780 тыс.

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