Первая ракетка России Касаткина вышла во второй круг турнира в Токио
Теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над украинкой Мартой Костюк.
Теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над украинкой Мартой Костюк.
Касаткина, посеяная под шестым номером, обыграла Костюк в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа и 24 минуты.
Во втором круге Касаткина встретится с гречанкой Деспиной Папамихаил.
Также ранее, Вероника Кудерметова выиграла представительницу Великобритании Хэрриет Дарт в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
Во втором круге соревнований Кудерметова встретится с американкой Кайлой Дэй.
Призовой фонд турнира категории WTA-500 в Токио составляет около $ 780 тыс.