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10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлюченкова и Александрова вышли во второй круг турнира в Токио

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова пробились во второй круг турнира категории WTA-500 в Токио, призовой фонд которого составляет около $ 780 тыс.

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Источник: Reuters

Во встрече первого раунда Павлюченкова обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич со счетом 6:1, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 14 минут. Во втором круге Павлюченкова сыграет с чешкой Линдой Носковой.

А Екатерина Александрова обыграла свою соотечественницу Анну Калинскую со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 7:5. Девушки провели на корте 2 часа 21 минуту. Во втором круге турнира Александрова также сыграет с россиянкой — Людмилой Самсоновой, которая получила седьмой номер посева на турнире.

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