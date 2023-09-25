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18:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Рыбакина объяснила, почему снялась с турнира в Токио

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свое решение сняться с турнира категории WTA-500 в Токио.

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Источник: Reuters

"Как игрок я хочу оставлять на корте всю себя, но в данный момент мое тело не готово к этому. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные фанаты, поэтому такое решение далось мне нелегко.

Что касается проблем с WTA — это еще одна тема, по которой у меня есть сомнения, я буду четко выражать их в будущем. Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю!" — написала Рыбакина в своих социальных сетях.

Ранее Рыбакина пожаловалась на изменение правил WTA в последний момент, в соответствии с которыми спортсменка не получила прямой выход во второй круг, будучи третьей сеяной.

24-летняя Елена Рыбакина — пятая ракетка мира и чемпионка Уимблдонского турнира 2022 года в одиночном разряде.

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Елена Рыбакина объяснила, почему снялась с турнира в Токио
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