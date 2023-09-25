Елена Рыбакина объяснила, почему снялась с турнира в Токио

"Как игрок я хочу оставлять на корте всю себя, но в данный момент мое тело не готово к этому. Я решила прислушаться к своему организму, поэтому снялась с турнира. Я люблю Японию, здесь такие уникальные фанаты, поэтому такое решение далось мне нелегко.

Что касается проблем с WTA — это еще одна тема, по которой у меня есть сомнения, я буду четко выражать их в будущем. Спасибо болельщикам за поддержку, я это очень ценю!" — написала Рыбакина в своих социальных сетях.

Ранее Рыбакина пожаловалась на изменение правил WTA в последний момент, в соответствии с которыми спортсменка не получила прямой выход во второй круг, будучи третьей сеяной.