Ига Швентек объяснила, почему была единственной в красном платье

«Правда в том, что здесь нет никакой истории. Я приобрела это платье за пару месяцев до того, как WTA прислала нам заявление с предложением, чтобы мы все были одеты в белое. Я не могла в это поверить: как будто мы на свадьбу собрались. Я спросила, есть ли возможность не следовать этому правилу, и через два часа нам прислали новое электронное письмо, в котором говорилось, что каждый может надевать то, что хочет. Это было несколько странно, я не разговаривала с остальными девушками, но я знала, что все они будут одеты в белое, мне было немного неловко так выделяться. Но я рада, что надела это платье, оно от польского дизайнера, оно понравилось мне с первого взгляда», — сказала Ига Швентек.