Ига Швентек объяснила, почему была единственной в красном платье
Перед проходящим в мексиканском Канкуне Итоговым турниром WTA была сделана официальная фотография. На ней семь теннисисток одеты в белое платье и только Ига Швентек — в красном.
Перед проходящим в мексиканском Канкуне Итоговым турниром WTA была сделана официальная фотография. На ней семь теннисисток одеты в белое платье и только Ига Швентек — в красном.
30 октября в первом туре итогового турнира WTA вторая ракетка мира Ига Швентек одержала уверенную победу. Представительница Польши обыграла победительницу Уимблдона 2023 года Маркету Вондроушову из Чехии со счетом 7:6, 6:0.
На пресс-конференции после победы Швентек рассказала, почему на фото, сделанном перед началом турнира, так выделяется на фоне соперниц.
«Правда в том, что здесь нет никакой истории. Я приобрела это платье за пару месяцев до того, как WTA прислала нам заявление с предложением, чтобы мы все были одеты в белое. Я не могла в это поверить: как будто мы на свадьбу собрались. Я спросила, есть ли возможность не следовать этому правилу, и через два часа нам прислали новое электронное письмо, в котором говорилось, что каждый может надевать то, что хочет. Это было несколько странно, я не разговаривала с остальными девушками, но я знала, что все они будут одеты в белое, мне было немного неловко так выделяться. Но я рада, что надела это платье, оно от польского дизайнера, оно понравилось мне с первого взгляда», — сказала Ига Швентек.