Матч Медведева попал в топ-5 разочарований года

В мае россиянин, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, проиграл в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» дебютанту турнира, бразильцу Тиагу Зайбот-Вилду. Бразильский теннисист располагался на тот момент на 172-м месте в рейтинге АТР. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Она продлилась 4 часа 15 минут. Медведев стал первым из россиян в мужском разряде, кто покинул «Ролан Гаррос».

«Я наблюдал за игрой Даниила всю свою юниорскую карьеру, вплоть до сегодняшнего дня. Играть на этом корте против такого игрока и победить его — это мечта, ставшая реальностью», — сказал бразилец после матча.