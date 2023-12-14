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09:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч Медведева попал в топ-5 разочарований года

Поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче на «Ролан Гаррос» попало в топ-5 разочарований года на турнирах «Большого шлема» по версии АТР, сообщается на сайте организации.

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Источник: Reuters

В мае россиянин, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, проиграл в первом круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» дебютанту турнира, бразильцу Тиагу Зайбот-Вилду. Бразильский теннисист располагался на тот момент на 172-м месте в рейтинге АТР. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Она продлилась 4 часа 15 минут. Медведев стал первым из россиян в мужском разряде, кто покинул «Ролан Гаррос».

«Я наблюдал за игрой Даниила всю свою юниорскую карьеру, вплоть до сегодняшнего дня. Играть на этом корте против такого игрока и победить его — это мечта, ставшая реальностью», — сказал бразилец после матча.

Главным разочарованием года на турнирах «Большого шлема» по версии АТР стало поражение грека Стефаноса Циципаса от швейцарца Доминика Штрикера во втором круге Открытого чемпионата США.

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