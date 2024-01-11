Теннисист Бублик повеселил публику остроумным ударом: видео
Первая ракетка Казахстана вдобавок еще и угостился чипсами у одного из зрителей.
Первая ракетка Казахстана вдобавок еще и угостился чипсами у одного из зрителей.
Александр Бублик в четвертьфинале на турнире в австралийской Аделаиде отметился ярким эпизодом.
В одном из эпизодов встречи Бублик погнался за мячом, но не сумел его достать, и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Спортсмен не растерялся и угостился чипсами, которые ел один из болельщиков.
31-я ракетка мира из Казахстана победил в трех сетах — 6:3, 6:7 (4:7), 7:5.
В полуфинале Бублик сразится с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером. В другом матче ½ финала встретятся американец Себастьян Корда и чех Иржи Легечка.