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14:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисист Бублик повеселил публику остроумным ударом: видео

Первая ракетка Казахстана вдобавок еще и угостился чипсами у одного из зрителей.

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Источник: Reuters

Александр Бублик в четвертьфинале на турнире в австралийской Аделаиде отметился ярким эпизодом.

В одном из эпизодов встречи Бублик погнался за мячом, но не сумел его достать, и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Спортсмен не растерялся и угостился чипсами, которые ел один из болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

31-я ракетка мира из Казахстана победил в трех сетах — 6:3, 6:7 (4:7), 7:5.

В полуфинале Бублик сразится с представителем Великобритании Джеком Дрэйпером. В другом матче ½ финала встретятся американец Себастьян Корда и чех Иржи Легечка.

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