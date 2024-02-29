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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае из-за травмы соперника

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае из-за отказа соперника продолжать матч в связи с травмой.

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Источник: Reuters

В матче ¼ финала Рублев встречался с с представителем США Себастьяном Кордой. Первый сет завершился со счетом 6:4 в пользу россиянина, во втором сете преимущество также было на стороне Рублева, но при счете 4:3 в пользу Андрея американский теннисист принял решение сняться с турнира и не продолжать борьбу.

В полуфинале Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который ранее прошел в следующую стадию турнира из-за того, что его соперник Иржи Легечка также отказался продолжить матч в связи с травмой.

Другой российский теннисист Даниил Медведев сегодня вечером проведет матч ¼ финала с представителем Испании Алехандро Давидовичем-Фокиной. Напомним, что Медведев является действующим победителем турнира в Дубае, общий призовой фонд которого в этом году составляет более $2,9 млн.

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