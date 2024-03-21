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09:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Стартовый матч Соболенко в Майами перенесен на один день

Организаторы турнира категории WTA-1000 в Майами перенесли матч белоруски Арины Соболенко против испанки Паулы Бадосы с 21 на 22 марта. Об этом сообщает журналист Жозе Моргадо.

Источник: AP 2023

«Соболенко дали дополнительный день в связи с особыми обстоятельствами. Она должна сыграть в пятницу. Никакого снятия пока нет», — написал Моргадо.

19 марта стало известно о гибели бывшего капитана сборной Беларуси по хоккею Константина Кольцова в Майами. Местная полиция заявила, что он покончил с собой. Кольцов и Соболенко на протяжении нескольких лет состояли в романтических отношениях.

После трагедии вторая ракетка мира решила не сниматься с турнира. При этом белоруска откажется от общения с прессой. Бадоса, которая является близкой подругой Соболенко, заявила на пресс-конференции, что ей будет некомфортно играть с ней в такой тяжелой ситуации.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит 8,9 млн долларов. Соболенко является второй сеяной на этом турнире.

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