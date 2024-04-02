Теннисистки в Чарльстоне сыграли самый длинный матч сезона: видео

Матч первого круга грунтового турнира между Волынец и Рус завершился в трех сетах со счетом 2:1 в пользу американки. Первую партию выиграла Волынец, во второй на тай-брейке сильнее оказалась Рус, в третьей партии победительница снова определялась на тай-брейке, где Волынец вырвала решающее очко и прошла дальше. Девушки провели на корте 3 часа 43 минуты, сыграв самый длинный матч в сезоне.