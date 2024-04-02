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11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистки в Чарльстоне сыграли самый длинный матч сезона: видео

Американка Кэти Волынец и представительница нидерландов Аранча Рус провели на корте 3 часа 43 минуты на турнире в Чарльстоне.

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Матч первого круга грунтового турнира между Волынец и Рус завершился в трех сетах со счетом 2:1 в пользу американки. Первую партию выиграла Волынец, во второй на тай-брейке сильнее оказалась Рус, в третьей партии победительница снова определялась на тай-брейке, где Волынец вырвала решающее очко и прошла дальше. Девушки провели на корте 3 часа 43 минуты, сыграв самый длинный матч в сезоне.

В следующем круге Волынец встретится с соотечественницей Эммой Наварро. Отец Наварро Бен владеет компанией, которой принадлежит банк Credit One Bank — являющийся титульным спонсором турнира в Чарльстоне.

Соревнования в Чарльстоне завершатся 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

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