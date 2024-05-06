Рублев оставил загадочное послание после победы в Мадриде

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241335&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера, 5 мая, Рублев в финальном матче обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

«Самадхи. Теперь я свободен», — написал Рублев.

Самадхи — термин, применяемый в буддийской и индуистской практике медитации, обозначающий состояние направленности внимания, закрепление, фиксацию. Состояние самадхи позволяет снять противоречия между внутренним и внешним мирами, и приводит к спокойствию сознания.

— Почему вы сделали эту надпись на камере?

— Я не знаю. Честно говоря, я не мог даже думать в последние пару дней из-за моей болезни. Я мог думать только о теннисе, не переключаясь ни на что другое. Поэтому сейчас я позволяю себе быть полностью свободным, — заявил Рублев на пресс-конференции после турнира.

После этой победу Рублев поднялся с восьмого на шестое место в мировом рейтинге. До Мадрида он выиграл только один из 10 финалов, в которых уступил первый сет. И это было в Монте-Карло в 2023 году. Для россиянина этот титул стал 16-м в карьере.

На пути к финалу Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в трех сетах. Позднее теннисист рассказал, что на протяжении всего турнира страдал от ангины или другого простудного заболевания.