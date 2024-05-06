Рублев оставил загадочное послание после победы в Мадриде
Российский теннисист Андрей Рублев после победы на турнире серии «Мастерс» в Мадриде оставил оригинальное послание на камере.
Российский теннисист Андрей Рублев после победы на турнире серии «Мастерс» в Мадриде оставил оригинальное послание на камере.
Вчера, 5 мая, Рублев в финальном матче обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 7:5.
«Самадхи. Теперь я свободен», — написал Рублев.
Самадхи — термин, применяемый в буддийской и индуистской практике медитации, обозначающий состояние направленности внимания, закрепление, фиксацию. Состояние самадхи позволяет снять противоречия между внутренним и внешним мирами, и приводит к спокойствию сознания.
— Почему вы сделали эту надпись на камере?
— Я не знаю. Честно говоря, я не мог даже думать в последние пару дней из-за моей болезни. Я мог думать только о теннисе, не переключаясь ни на что другое. Поэтому сейчас я позволяю себе быть полностью свободным, — заявил Рублев на пресс-конференции после турнира.
После этой победу Рублев поднялся с восьмого на шестое место в мировом рейтинге. До Мадрида он выиграл только один из 10 финалов, в которых уступил первый сет. И это было в Монте-Карло в 2023 году. Для россиянина этот титул стал 16-м в карьере.
На пути к финалу Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в трех сетах. Позднее теннисист рассказал, что на протяжении всего турнира страдал от ангины или другого простудного заболевания.
«Я все еще болен, завтра пойду в больницу, чтобы пройти полное обследование. Не знаю, что именно происходит, потому что я болею уже восемь-девять дней, и это ненормально. То же самое, никаких улучшений, что странно, потому что обычно всю жизнь, если я болел, это два-три дня, максимум.
Я очень счастлив и рад, что мне удалось хорошо выступить во всех матчах. Думаю, я показал отличный уровень тенниса и в итоге смог завоевать титул. Теперь кажется, что все, последние пару недель, пару турниров, ничего не было. Теперь, наверное, самое главное — постараться восстановиться и быть на 100 процентов готовым к Риму», — приводит слова Рублева пресс-служба АТР.