Американские теннисисты повторили достижение 21-летней давности

Впервые с 2003 года в полуфинал US Open вышли двое мужчин и две женщины из США. 21 год назад полуфиналистами Открытого чемпионата США стали Дженнифер Каприати и Линдсей Дэвенпорт, а также Андре Агасси и Энди Роддик, сообщает Opta Ace.
Напомним, у женщин в полуфиналах сыграют 12-я ракетка мира Эмма Наварро, которая встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. И шестая ракетка мира Джессика Пегула, которая обыграла Игу Свентек из Польши, а за выход в финал Пегула поборется с чешкой Каролиной Муховой.
У мужчин в полуфинале встретятся 12-я ракетка мира Тейлор Фриц и занимающий 20-е место в мировом рейтинге Фрэнсис Тиафо.
Также впервые с 2005 года два американца встретятся в полуфинале на турнирах Большого шлема, тогда в матче на US Open сыграли Андре Агасси и Робби Джинепри. И впервые с 2006 года американский теннисист выйдет в финал соревнований в Нью-Йорке. В 2006 году финалистом Открытого чемпионата США стал Энди Роддик, который уступил в матче за титул швейцарцу Роджеру Федереру.
Последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке в 144-й раз и завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные $75 млн.