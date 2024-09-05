Американские теннисисты повторили достижение 21-летней давности

Также впервые с 2005 года два американца встретятся в полуфинале на турнирах Большого шлема, тогда в матче на US Open сыграли Андре Агасси и Робби Джинепри. И впервые с 2006 года американский теннисист выйдет в финал соревнований в Нью-Йорке. В 2006 году финалистом Открытого чемпионата США стал Энди Роддик, который уступил в матче за титул швейцарцу Роджеру Федереру.