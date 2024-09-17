Евгений Кафельников считает, что российский теннис деградирует

«Если брать теннис и задаваться вопросом, деградирует ли он, то да, в нынешней ситуации мы неконкурентоспособны на данный момент. У нас есть определенное снижение. Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин», — передает слова Кафельникова Sport24.