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Евгений Кафельников считает, что российский теннис деградирует

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о снижении уровня у российских спортсменов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Если брать теннис и задаваться вопросом, деградирует ли он, то да, в нынешней ситуации мы неконкурентоспособны на данный момент. У нас есть определенное снижение. Теннис пострадал, потому что нет командных соревнований как для мужчин, так и для женщин», — передает слова Кафельникова Sport24.

«В других видах спорта вообще идет полное снижение вниз! И причины те же самые — в настоящий момент у России нет возможности соревноваться с лучшими сборными и командами», — добавил Кафельников.

Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. На его счету 53 победы на турнирах АТР, из них 27 — в одиночном разряде. В Сиднее в 2000 году Кафельников стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, обыграв немецкого теннисиста Томми Хааса (7:6, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3). В 2003 году он завершил профессиональную карьеру.