Ига Швентек начала сотрудничество с экс-тренером Халеп и Осаки

«Рада объявить вам, что Вим Фиссетт присоединяется к моей команде. Как вы знаете, сейчас я готовлюсь к финалу WTA, но мой взгляд на карьеру всегда долгосрочный, а не краткосрочный. Я много раз говорила, что моя карьера для меня — это марафон, а не спринт, и я действую, работаю и принимаю решения именно с таким подходом.



Хочу сказать, что очень взволнована и с нетерпением жду начала работы с Вимом. У него отличное отношение и огромный опыт работы на самом высоком уровне в теннисе. Известно, что всегда важно узнать друг друга получше, но у нас уже очень хорошее начало отношений, с нетерпением жду возвращения к соревнованиям», — сказала Швентек, записав видеообращение в социальных сетях.