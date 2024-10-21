Эрика Андреева выбыла из турнира WTA 250 в Гуанчжоу

В октябре Мирра Андреева в 17 лет дебютировала в топ-20 рейтинга WTA и стала самой молодой теннисисткой, которой удалось войти в топ-20 рейтинга WTA со времен чешки Николь Вайдишовой, которая вошла в двадцатку мировой рейтинга в возрасте 16 лет в октябре 2005 года. Вместе с Дианой Шнайдер Мирра завоевала серебряную медаль в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Тогда в финале Андреева и Шнайдер уступили итальянкам Джасмин Паолини и Саре Эррани.