Эрика Андреева выбыла из турнира WTA 250 в Гуанчжоу

Российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 250 в китайском Гуанчжоу. В матче первого раунда 20‑летняя россиянка уступила Ольге Данилович из Сербии со счетом 4:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 43 минуты. Следующей соперницей Данилович станет победительница матча между американкой Эминой Бектас и Диан Парри из Франции.
Эрика Андреева занимает 65-е место в рейтинге WTA. В начале октября в первом официальном матче, в котором сестры Андреевы встретились друг с другом, Эрика в двух сетах переиграла Мирру (на данный момент — 17-ю ракетку мира).
В октябре Мирра Андреева в 17 лет дебютировала в топ-20 рейтинга WTA и стала самой молодой теннисисткой, которой удалось войти в топ-20 рейтинга WTA со времен чешки Николь Вайдишовой, которая вошла в двадцатку мировой рейтинга в возрасте 16 лет в октябре 2005 года. Вместе с Дианой Шнайдер Мирра завоевала серебряную медаль в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Тогда в финале Андреева и Шнайдер уступили итальянкам Джасмин Паолини и Саре Эррани.
Из россиянок в одиночном разряде турнира в Гуанчжоу также сыграет Камилла Рахимова (61-я строчка в рейтинге WTA). Чемпионка турнира получит 250 рейтинговых очков и более 35 тысяч долларов призовых.