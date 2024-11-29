«Понять такое невозможно». Халеп — о допинг-деле Швентек

«Сижу и пытаюсь понять, но мне действительно невозможно понять что-то подобное. Я удивляюсь, почему такая большая разница в ведении дела и суждениях. Я не нахожу ответов и не думаю, что здесь может быть логичный вывод. Это могут быть только плохие намерения со стороны ITIA, организации, которая сделала абсолютно все, чтобы меня уничтожить, несмотря на доказательства.



Они действительно хотели разрушить последние годы моей карьеры, они хотели чего-то, чего я никогда не могла себе представить. Я всегда верила в добро, я верила в справедливость этого спорта. Было больно, и, возможно, всегда будет больно от той несправедливости, которая была совершена по отношению ко мне. Как это возможно, что в идентичных случаях, произошедших примерно в одно и то же время, у ITIA совершенно разные подходы в ущерб мне? Как я могу смириться с тем, что WTA и совет игроков не хотят вернуть мне заслуженный рейтинг?!



Я потеряла два года своей карьеры, провела много ночей, когда не могла спать, множество мыслей, тревог, вопросов без ответов… но я добилась справедливости. Оказалось, что это заражение, а биологический паспорт — чистая выдумка. И я выиграла это дело, и моя душа осталась чистой! Я чувствовала разочарование и печаль, но сейчас я не чувствую даже злобы.



Я благодарна за поддержку и безусловную любовь тем, кто был со мной каждый день. Спасибо! Трудные времена я прошла с любовью, потому что те, кто давал мне любовь в те моменты, действительно знали меня! Может быть, это и есть величайшая победа! Как мы хорошо знаем, каждое утро для каждого встаёт солнце, но хорошо встать со спокойной душой», — написала Халеп в социальных сетях.