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Рублев — о возвращении Синнера: Мне все равно, я в сторонке

Российский теннисист Андрей Рублев в преддверии «Мастерса» в Риме высказался об окончании дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Luke Hales/Getty Images

Итальянец Янник Синнер был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Он официально вернулся в тур 5 мая. Его первым турниром после возвращения станет «Мастерс» в Риме.

— Что думаю о возвращении Синнера? Да, классно, он домашний герой. Поэтому я думаю, что для тенниса это большое событие: «Мастерс» в Италии плюс первый турнир Синнера. Это привлечет к турниру большое внимание, а для игроков это самое главное.

— Ты удивлен, что он смог удержать первое место в рейтинге?
— Да мне все равно, в хорошем смысле. Это же не моя проблема. Нечему удивляться. Это он должен радоваться или удивляться, или кто-то, кто его обогнать хотел. Мне-то что? Я в сторонке, — сказал Рублев в интервью «БОЛЬШЕ!».

Турнир серии «Мастерс» в Риме пройдет с 7-го по 18 мая. Его общий призовой фонд составляет чуть более €8 млн. Действующим победителем соревнований является представитель Германии Александр Зверев.

Недавно российские теннисисты впервые с 2019 года не вошли в топ-10 рейтинга АТР. Даниил Медведев опустился с 10-го места на 11-е. Андрей Рублев, не сумевший защитить рейтинговые очки за прошлогоднюю победу на «Мастерсе» в Мадриде, потерял сразу девять позиций в рейтинге и теперь занимает 17-ю строчку.