Рублев — о возвращении Синнера: Мне все равно, я в сторонке

— Ты удивлен, что он смог удержать первое место в рейтинге?

— Да мне все равно, в хорошем смысле. Это же не моя проблема. Нечему удивляться. Это он должен радоваться или удивляться, или кто-то, кто его обогнать хотел. Мне-то что? Я в сторонке, — сказал Рублев в интервью «БОЛЬШЕ!».