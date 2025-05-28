Димитров — первый теннисист, кто снялся с матча на четырех ТБШ подряд

Ранее на Уимблдоне-2024 Димитров в ⅛ финала досрочно завершил борьбу в игре с российским теннисистом Даниилом Медведевым (3:5, отказ). Также он не смог доиграть матч на Открытом чемпионате США в 2024 году. В ¼ финала болгарин снялся с игры против американца Фрэнсиса Тиафо (3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:4, отказ). В первом круге на Открытом чемпионате Австралии он снялся с матча против итальянца Франческо Пассаро (5:7, 1:2, отказ).