Димитров — первый теннисист, кто снялся с матча на четырех ТБШ подряд

34-летний Димитров на старте «Ролан Гаррос» встречался с представителем США Итаном Куинном, который занимает 106-е место в рейтинге АТР. После третьего сета Димитров отказался от борьбы при счете 6:2, 6:3, 2:6.
Он стал первым в истории Открытой эры теннисистом, который завершил матч досрочно на четырех турнирах «Большого шлема» подряд.
Ранее на Уимблдоне-2024 Димитров в ⅛ финала досрочно завершил борьбу в игре с российским теннисистом Даниилом Медведевым (3:5, отказ). Также он не смог доиграть матч на Открытом чемпионате США в 2024 году. В ¼ финала болгарин снялся с игры против американца Фрэнсиса Тиафо (3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 1:4, отказ). В первом круге на Открытом чемпионате Австралии он снялся с матча против итальянца Франческо Пассаро (5:7, 1:2, отказ).
Лучшим результатом Димитрова на «Ролан Гаррос» является выход в четвертьфинал в прошлом году, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру.
Второй в сезоне турнир Большого шлема Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится в Париже 8 июня. Общий призовой фонд соревнований вырос на 5,2% по сравнению с прошлым годом и составляет €56,3 млн. Победители в женском и мужском одиночных разрядах получат по €2,55 млн.