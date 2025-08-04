Топ-12 лучших кроссовок для большого тенниса в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Наша редакция подготовила рейтинг из 12 лучших кроссовок для большого тенниса в 2025 году: в подборке есть модели для мужчин, женщин и детей. Учитывали модели как для грунтовых и травяных покрытий, так и хардкортных. Каждая пара кроссовок с описанием, ключевыми характеристиками, сравнением плюсов и минусов. Дополнительно изучили отзывы покупателей и выписали важные детали.
Обзор лучших кроссовок для большого тенниса
Для удобства собрали модели в таблицы, чтобы мы могли узнать их особенности перед чтение рейтинга.
Мужские кроссовки для тенниса
|Nike Court Zoom Vapor Cage 4 Rafa
|Для харда, с улучшенной амортизацией, есть поддержка стопы, узкая колодка
|Wilson Rush Pro Tour Mid M
|Для харда, поддержка голеностопа, дополнительная амортизация
|Diadora B.Icon 2 Ag
|Для травы, фиксация пятки шнуровкой, хорошее сцепление, нет амортизации
|Adidas Barricade 13
|Универсалы, для широкой стопы, косая шнуровка, есть амортизация
Женские кроссовки для тенниса
|Joma Roland Lady
|Универсалы, лучшие для травы, филоновая амортизация, крепкая фиксация стопы, бюджетные
|Asics Gel-Resolution 9
|Для грунта, нескользящие, гелевая амортизация, качественно сшиты
|Adidas AvaFlash
|Для харда и грунта, амортизация на пене, узкая колодка, большой размерный ряд
|Lacoste AG-LT 23 Ultra
|Для харда, крепко сидят, амортизация на пене, боковая поддержка, высокая стоимость
Детские кроссовки для тенниса
|Head Sprint 3.5 Junior
|Универсальны, не скользят на поверхности, четко фиксируют ногу, много размеров
|Adidas Courtflash K
|Универсальны, амортизация на пене, широкая колодка, есть маленькие размеры, хорошо вентилируются
|Babolat Propulse 3 All Court
|Универсальны, пена в амортизации, подошва Michelin, фиксация ноги срединным ремешком, узкая колодка
|Seven Six 7/6 Marble
|Универсальны, EVA-амортизация, не скручивают ногу при поворотах, дышащий материал, могут быть жесткими
Рейтинг топ-4 лучших мужских кроссовок для большого тенниса
Мужские кроссовки отличаются не только размерным рядом, но и особенностями конструкции. К примеру, учитывая зачастую агрессивные стратегии в мужских турнирах, каркас профессиональных кроссовок может быть усилен боковыми и верхними вставками.
1. Nike Court Zoom Vapor Cage 4 Rafa
Модель для самого популярного покрытия на данный момент — твердого. Кроссовки с жестким каркасом, который надежно фиксирует голеностоп во время активных движений влево-вправо. Для снижения нагрузок на суставы тут продумана амортизация: воздушная вставка под пяткой поглощает удары. Подошва хорошо сцепляется с поверхностью корта, так как она протекторная, с множеством траншей. Вдоль внутренней части ноги и над большими пальцами проведено усиление поверхности, что снижает травматизм и продлевает кроссовкам срок годности.
Как пишут пользователи, подошва может быстро стираться при регулярных тренировках и агрессивном стиле игры. При этом на ноге сидят удобно, хорошо удерживают ее. Также отмечают, что модель больше подойдет обладателям узкой стопы.
Характеристики
|Тип корта
|Хард
|Амортизация
|Zoom Air
|Материал верха
|Текстиль
|Размерный ряд
|40—44,5 (RUS)
|Колодка
|Узкая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Жесткий каркас, надежно фиксирует стопу при игре на твердом корте
- Есть амортизирующая вставка
- Прорезиненная подошва с протекторами
- Большой размерный ряд в соответствии с таблицей размеров
- Стопа хорошо зафиксирована во время движения
Минусы:
- Со слов пользователей, при частых тренировках подошва быстро стирается
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2. Wilson Rush Pro Tour Mid M
Кроссовки, способные дать максимальную производительность на корте. Это улучшенная версия предшествующей модели бренда. Конструкция кроссовок включает в себя повышенную часть для голеностопа — это поддерживает сустав при резких перемещениях по горизонтали площадки. Рисунок протектора производитель называет универсальным, однако лучшее торможение подошва обеспечит именно на жестком корте. За амортизирующее свойство здесь отвечает пена и средняя часть в подошве R-DST+ — этот тандем дает эффективный возврат энергии при прыжках и рывках, снижая нагрузку на ноги.
Пользователи в отзывах отмечают улучшенную систему вентиляции, ноге комфортно находиться внутри длительное время. Пишут и об особом строении внутреннего носка, который дает стабильность, быстроту и безопасность движения.
Характеристики
|Тип корта
|Хард, грунт, трава
|Амортизация
|Energy Cell + R-DST+
|Материал верха
|Текстиль
|Размерный ряд
|40—48 (RUS)
|Колодка
|Стандартная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Технология внутреннего носка с улучшенным удержанием стопы
- Дополнительная вентиляция
- Универсальный рисунок протектора
- Двойная амортизация
- Конструкция, защищающая голеностоп
- Со слов пользователей, не оставляет следов на поверхности
Минусы:
- Сложно найти нужный размер, не всегда все есть в наличии
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3. Diadora B.Icon 2 Ag
Модель, которая надежно удерживает ногу и подходит для динамичной игровой тактики. Преимущественно кроссовки созданы для тренировок и сетов на искусственных газонных кортах. Тут подошва дает хорошее сцепление и контроль как при боковых движениях для ловли мяча, так и при рывках в позицию хав-корта, если хочется нанести стремительный удар. Отличительная черта заключена в шнуровке — можно регулировать прилегание пятки относительно индивидуального подъема стопы игрока. Амортизация за счет вспененной подошвы EVA, отлично поглощающей удары и вибрации. Вокруг носка и пальцев проложена резиновая накладка, которая продлит срок службы, также мыс дополнительно накрыт.
В отзывах хвалят удобную посадку на стопе, мягкий внутренний носок и комфорт в движении. Дополнительно отмечают отличный внешний вид, привлекающий внимание.
Характеристики
|Тип корта
|Искусственная трава
|Амортизация
|Пена EVA
|Материал верха
|Текстиль + композиционная кожа
|Размерный ряд
|40—47 (RUS)
|Колодка
|Стандартная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Система шнуровки с фиксацией пятки
- Поддержка свода стопы
- Оптимальное сцепление подошвы с покрытием корта
- Дополнительная защита носка резиновой накладкой
- Со слов пользователей, ногам комфортно находиться внутри кроссовок
Минусы:
- Для некоторых игроков может быть недостаточно амортизирующего элемента
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4. Adidas Barricade 13
Современная модель проверенных временем кроссовок. Здесь высокий уровень амортизации, а также надежная стабилизация стопы во избежание травм или снижения скорости передвижения по полю. Производитель указывает, что эта серия универсальна для всех покрытий — протектор идет «елочкой», с тонкими цепляющимися гранями. Здесь продуманная система удержания стопы в момент динамичных импульсов, при этом стелька подстраивается под индивидуальную форму пятки и всей стопы. Мыс довольно широкий, благодаря чему пальцам ног будет комфортнее. Амортизация REPETITOR в срединной подошве по собственной технологии бренда — снижает твердость и хорошо возвращает энергию. Для устойчивости при поворотах на корте есть возможность скручивания — более мягкий материал подошвы под супинатором.
Покупатели пишут о совпадении фактического размера с размерной таблицей. Дополняют комментарии тем, что кроссовки сидят «как влитые» на ноге, снижая риск травматизма и давая уверенность в движении.
Характеристики
|Тип корта
|Хард, грунт, трава
|Амортизация
|REPETITOR
|Материал верха
|Текстиль
|Размерный ряд
|39—46 (RUS)
|Колодка
|Широкая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- По заявлению производителя, универсальная модель
- Удобство при поворотах стопы
- Широкий мыс для комфорта пальцев ног
- Продуманная амортизация
- Плотно прорезиненные края кроссовок, с усилением носовой части
- Шнуровка асимметричным методом
Минусы:
- По отзывам, для некоторых пользователей кроссовки кажутся жестковатыми
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Рейтинг топ-4 лучших женских теннисных кроссовок
Женские модели отличаются не только красочными оттенками, но и особенностями конструкции. К примеру, у них чуть уже колодка, чтобы было удобнее носить, и кроссовки не слетали. А также они преимущественно легче по весу.
1. Joma Roland Lady
Одни из немногих кроссовок, которые по-настоящему универсальны. Подошва модели собрана необычным способом — есть часть с шиповкой для травы, а есть протектор для грунта и хардового покрытия. Разработана конструкция была с участием команды профессиональных теннисисток, они оптимизировали эту модель. Верх покрыт тонкой, но крепкой текстильной сеткой для лучшего воздухопотока, а места изнашивания укрыты дополнительными слоями резины и подошвенным материалом. Кроссовки плотно облегают ногу, не давая смещения при беге и прыжках. Межподошва жесткая для исключения лишнего скручивания стопы, при этом движения не сковываются. Амортизация с помощью двойной мягкой подошвы — снизит нагрузку на ноги.
В отзывах подмечают действительно жесткую фиксацию ноги — при сменах траекторий и резких рывках правильно скручивается стопа, уменьшен риск травматизма.
Характеристики
|Тип корта
|Хард, грунт, трава
|Амортизация
|Филон Dual Reactive
|Материал верха
|Текстиль, резина
|Размерный ряд
|37—44,5 (RUS)
|Колодка
|Стандартная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Продуманная технология для универсального использования на всех кортах
- Крепкий пошив, изнашиваются медленно
- Есть амортизирующая составляющая
- Армирование слабых мест
- Крепкое фиксирование стопы при всех видах движения
- Бюджетная модель
Минусы:
- Периодически нет в наличии популярных размеров
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2. Asics Gel-Resolution 9
Пару разрабатывали для теннисисток, которые предпочитают стратегию «бейслайн» — играя с дальней линии и лучше контролируя вражеские броски. Наилучшим образом модель проявляет себя на грунте, благодаря специальному протекторному рисунку, но при этом может использоваться и в условиях харда, реже на корте с травой. Кроссовки повторяют анатомию стопы, нога защищена от внешних воздействий и нагрузок, при этом не стягивается и не «сводится». Носовая часть с бампером из укрепленного материала, а задник с пластиковой вставкой — такое сочетание делает кроссовки практически «неубиваемыми». Дышит кожа легче, этому способствует специальный материал у верха — многослойная сетка. Расширенные части подошвы подарят стабильность на игровом поле. А амортизация системы GEL в самых нагруженных частях ноги поглощает вибрации и удары от высоких прыжков.
Покупатели подчеркивают в отзывах удобство при любом движении: во время занятий и даже профессиональной игры. Описывают и антискользящий слой на грунте: полный контроль даже на высокой скорости.
Характеристики
|Тип корта
|Грунт
|Амортизация
|GEL
|Материал верха
|Текстиль, пластик
|Размерный ряд
|34,5—40,5 (RUS)
|Колодка
|Стандартная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Тщательно укрепленные места наибольшего истирания
- Поддержка пятки пластиковой вставкой
- Гелевая амортизация
- Нескользящий низ обуви даже при грунте
- Многослойная сетка для защиты от пыли и вентиляции
- Со слов пользователей, качественное изготовление без дефектов
Минусы:
- Могут быть несовпадения с таблицей размеров
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3. Adidas AvaFlash
Легкие, дышащие кроссовки с укрепленными боками. Здесь менее широкая колодка, которая как раз подойдет для тех, у кого узкое строение стопы. Вокруг сетчатая ткань с уплотнениями для пятки и в зоне носка — так достигается лучшая фиксация ноги, меньше риск подворота или выскальзывания ботинка во время рывков за мячом. Дополнительно есть накладка в зоне большого пальца, которая будет удерживать стопу и продлевать срок использования при частых боковых перемещениях. По заявлениям производителя, подошва подойдет к каждому корту, однако лучше всего модель себя проявляет на хардах и грунтах, нежели на травяных. Амортизация создается за счет вспененного волокна под стелькой. Подъем чуть ниже, не каждому игроку может подойти, лучше примерить заранее.
В отзывах пишут о том, что щиколотка хорошо сидит и прочно зафиксирована. Также отмечается высокое качество исполнения: не торчат нитки и нет следов клея.
Характеристики
|Тип корта
|Хард, грунт
|Амортизация
|Вспененное волокно
|Материал верха
|Текстиль
|Размерный ряд
|35,5—41 (RUS)
|Колодка
|Узкая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Легкие по весу, не утяжеляют движения
- Сетчатая ткань с вентиляцией
- Выбор размеров, начиная с 35,5
- Есть боковое удержание
- Амортизирующий элемент в подошве
- Можно носить как при грунте, так и при харде
Минусы:
- Узкая колодка, может подойти не всем
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4. Lacoste AG-LT 23 Ultra
Модель нравится пользователям не только своим авторским дизайном, но и поведением в игре. Они плотно облегают ногу, удерживая стопу, при этом не передавливают и не ощущаются грузом. Подошва в большинстве своем отлично подходит для грунтового покрытия, за счет «елочного» рисунка. Также она увеличена в ширину для лучшей устойчивости на корте. Вокруг тканевого верха проложена защита, которая избавит обувь от заломов и рваных участков при регулярной игре. Здесь высокий подъем супинатора, с жесткой пластиной между передней и задней подошвой — такая удерживает ногу и защищает от загибов. Материал верхней части состоит из вентилируемого слоя, что снижает количество потоотделения. В пятке и под пальцами у подошвы проложена пена EVA, этот амортизирующий слой будет снижать перегруз на суставы ног.
Пользователи говорят о легком весе этой пары — удобно перемещаться по корту в течение тренировки, при этом нет усталости в конце, ничего не отягощает движения.
Характеристики
|Тип корта
|Хард
|Амортизация
|Пена EVA
|Материал верха
|Текстиль
|Размерный ряд
|35,5—42 (RUS)
|Колодка
|Стандартная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобные и легкие на ноге, не утяжеляют тренировку
- Крепко держат обе стопы, не дают скручиваться от резких поворотов
- Увеличенный размерный ряд
- Армирование боков накладками
- Со слов пользователей, идут размер в размер
- Амортизация при движениях
Минусы:
- Выше стоимость среди конкурентов
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Рейтинг топ-4 лучших детских кроссовок для тенниса
Кроссовки для юных теннисистов созданы с максимальной адаптацией под стопу растущего организма. Они плотнее сидят, более гибкие в скручивании и лучше фиксируют ногу. Ниже собрали четыре модели, которые нравятся детям и их родителям.
1. Head Sprint 3.5 Junior
Версия взрослой модели, которую оценили пользователи, только в детском исполнении. Подошва кроссовок усеяна протекторами и подходит как для твердого покрытия, так и для грунта или травы. Также у подошвы две зоны: мягкая — для маневренности и безопасности, твердая — для меньшего износа. Вокруг проложены резиновые накладки, которые помогут сохранить обувь при активной игре и снизят риск подворота ноги в подкатах или поворотах. Сшиты из дышащего материала с вентиляционными отверстиями, поэтому тренировки в них проходят комфортно. Усиленной амортизации здесь нет, за смягчение отвечают стелька и мягкие зоны подошвы.
В отзывах отмечают удобную посадку и плотное удержание стопы. Не скользят в движении, что особенно нравится родителям за счет своей безопасности.
Характеристики
|Тип корта
|Хард, грунт, трава
|Амортизация
|Стелька, мягкие части подошвы
|Материал верха
|Текстиль
|Размерный ряд
|34—40 (RUS)
|Колодка
|Стандартная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Плотно сидят на ноге, не скользят
- Есть резиновые накладки для защиты ноги и продления срока службы
- Большой размерный ряд
- Универсальны для покрытий
- Хорошая вентиляция
Минусы:
- Со слов пользователей, могут показаться тяжелыми
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2. Adidas Courtflash K
Размерный ряд у кроссовок начинается с 26,5 (RU), можно подобрать размер даже для совсем маленьких теннисистов. Подходят для каждого типа игрового поля, как заверяет производитель. Конструкция интересна текстурной вставкой под пяткой, она повышает комфорт при беге по корту, снижая удары по суставам и выполняя роль амортизатора. Также в подошве вшита пена EVA, передвижения будут смягченными. Пальцы ног и остальные области повышенного износа закрыты дополнительным слоем резиновых и текстильных накладок. Вентиляция качественная, ноги дышат и меньше потеют.
Пользователи пишут о легкости модели. За счет этого ноги меньше устают во время тренировки несмотря на плотность каркаса и довольно жесткую резиновую подошву.
Характеристики
|Тип корта
|Хард, грунт, трава
|Амортизация
|Пена EVA
|Материал верха
|Текстиль
|Размерный ряд
|26,5—38 (RUS)
|Колодка
|Широкая
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Есть размер для более младших игроков
- Дышащий и вентилируемый материал верха
- Подошва с универсальным протектором
- Есть дополнительная амортизация
- Со слов пользователей, легко и комфортно сидят на ноге
Минусы:
- Колодка шире, чем у других моделей, не для узкой ноги
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3. Babolat Propulse 3 All Court
Универсальная модель для всех типов покрытий — в этой модели стоит подошва с авторским рисунком протектора. А еще подошву разрабатывали совместно с компанией Michelin, поэтому как материал, так и ее строение дают качественное сцепление на любом корте. Есть дополнительные выступы для устойчивости на поворотах. Также есть система с ремешком, который надежно охватывает среднюю часть стопы — он фиксирует ногу в правильном положении и исключает случайные подвороты. Подошва заполнена вспененным материалом, который эффективно гасит удары на суставы. Весь перед ботинка и особенно уязвимые части накрыты еще одним слоем защиты — так кроссовки служат дольше. Верхний материал из дышащей сетки с отверстиями под воздух.
Покупатели высоко оценивают надежность и устойчивость модели как в прыжках, так и при беге. При рывках и резких сменах направления подошва не скользит, нога не «заламывается».
Характеристики
|Тип корта
|Хард, грунт, трава
|Амортизация
|Пена EVA
|Материал верха
|Текстиль
|Размерный ряд
|31—35,5 (RUS)
|Колодка
|Стандартная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для всех типов кортов
- Коллаборация брендов для наилучшей структуры подошвы
- Есть амортизация
- Устойчивы и хорошо фиксируют ногу с помощью срединного ремешка
- Прорезиненные уязвимые места
- Дышащий материал
Минусы:
- Популярные размеры не всегда в наличии
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4. Seven Six 7/6 Marble
Кроссовки этой фирмы больше подойдут для детей постарше, от 10—12 лет и подростков. Рассчитаны на универсальное использование, как на грунте, так и на хардкорте. Подошва диагонально делится на более цепкую и более скользкую стороны — это обеспечит контроль в движении при разных стратегиях и темпах игры. Есть укрепление резиной в местах повышенного износа, как и должно быть в качественных моделях. Стоит отметить верхний материал: ткань перфорирована множеством вентиляционных отверстий, которые дают ногам легкость и свежесть. Под стопой, в середине, жесткая часть — она фиксирует ногу и не дает ботинку слезать во время активных подач ракеткой. Амортизация за счет мягкого слоя внутри подошвы, такая снизит урон по суставам.
В отзывах пишут о хорошем контакте с поверхностью — особенно советуют модель для грунтовых кортов. Это возможно за счет крупного протектора с четкими линиями. Также отмечают, что обувь слегка маломерит.
Характеристики
|Тип корта
|Хард, грунт, трава
|Амортизация
|Фирменный мягкий слой
|Материал верха
|Текстиль
|Размерный ряд
|35—46 (RUS)
|Колодка
|Стандартная
Плюсы и минусы
Плюсы:
- В комплекте вторая пара шнурков
- Подошва создана для любого покрытия
- Отличное сцепление на грунте
- Одна из лучших технологий дышащего материала
- Есть защита носка
- Жесткая поддержка середины стопы
- Амортизационный эффект
Минусы:
- Со слов пользователей, для кого-то могут показаться чересчур жесткими
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Как выбрать хорошие кроссовки для большого тенниса
Выбор теннисных кроссовок — это не только про стильные кадры в социальные сети. Это также и про здоровье суставов, маневренность при подаче, устойчивость на корте и удовольствие от игры. Ниже собрали пять ключевых критериев, на которые стоит ориентироваться перед покупкой.
1. Учитывайте тип корта
Несмотря на универсальные модели, для регулярных и профессиональных занятий лучше покупать наиболее подходящие кроссовки. Такие обеспечат безопасность и лучшую производительность в игре. Подошва должна соответствовать покрытию корта, на котором вы чаще всего играете:
- Хард (жесткие покрытия с бетоном, акрилом
и т. д.) — выбирайте износостойкую обувь с прочной подошвой и усиленной амортизацией. Желательно без шипов и выступов.
- Грунт (смесь песка, глины и кирпичной крошки) — при таком покрытии особенно важны сцепление и контроль скольжения, нужна модель с глубоким и крепким рисунком протектора в виде «елочки». А также с более гибкой подошвой.
- Трава (настоящая или искусственная) — хоть такой вид игровых полей для тенниса с каждым годом уменьшается, для этого поля также выпускаются специальные модели. Они с мелкими шипами, выступами или точечным протектором, похожи на футбольные «сороконожки». Обеспечивают устойчивость на скользкой поверхности.
Если в вашем зале другое покрытие, можно подобрать универсальные модели, изучив рекомендации продавца и тренера. Однако стоит учитывать, что универсальные модели подойдут для начинающих, а продвинутым игрокам лучше иметь пару под каждое покрытие.
2. Подбирайте модель индивидуально под свою стопу
У разных производителей разные размерные таблицы. Где-то обувь может быть впритык, а где-то большемерить, хотя куплен свой размер. Учитывая, что вы берете кроссовки для тенниса — очень подвижного спорта, — лучше подбирать модель индивидуально, с примеркой и замерами стопы. Вот, что следует узнать перед покупкой:
- Форма колодки. Брать обувь следует в зависимости от строения вашей стопы. Это не только даст комфорт и защиту, но и предотвратит деформацию стоп от неправильно подобранной обуви. Выбирайте не только красивую обувь, но и удобную для вашей ноги.
- Таблица размеров. Ориентируйтесь на размерную сетку производителя понравившейся модели, считая по сантиметрам. Для этого есть такой способ: встать на лист А4 всем весом (чтобы был фактический объем ноги, как при ходьбе) и обвести карандашом вокруг своей стопы. Измерять следует уже очертание: от самой высшей точки в пальцах, до самой нижней точки в пятке. Дополнительно проверьте расстояние в самой широкой части — у некоторых производителей указаны размеры и по ширине внутреннего пространства. Не забудьте добавить 0,5—1 см к фактическому размеру, так как при движении нога «расширится».
- Строение стопы. Учитывая свод стопы, следует покупать модель с подходящей стелькой и конструкцией. Так нога будет с опорой в виде супинатора, что снизит усталость ног. При плоскостопии и других особенностях ноги лучше рассмотреть модели с возможностью вставить собственную стельку, которую советует ваш лечащий ортопед.
Совет: в вечернее время стопа находится в состоянии, приближенному к тому, какое бывает при тренировках — устраивать примерку вечером будет лучше. Также примеряйте сразу с теннисным носком, он тоже занимает пространство.
3. Проверьте устойчивость и боковую поддержку
В большом теннисе постоянные движения в стороны, слайды, рывки и резкая смена направления. Отсюда создается высокая нагрузка на лодыжки. Качественные кроссовки должны плотно фиксировать стопу. Что важно проверить:
- Жесткая срединная и задняя части. Если кроссовки будут без усиления зон с повышенной нагрузкой, а только лишь с дышащей тканью — они плохо будут держать стопу в активном игровом темпе. Обувь должна надежно фиксировать ногу, так удастся максимально снизить риск травмы.
- Широкая база подошвы. Чем шире нос и задник у ботинка, тем устойчивее он стоит на поверхности. Выбирайте модели с широкими частями, при этом они не должны болтаться на ноге. Проверьте, чтобы были дополнительные защитные накладки по бокам подошвы — они увеличат площадь покрытия.
Анатомично продуманные модели снижают риск подворачивания и растяжений.
4. Не исключайте важность амортизации
В теннисных кроссовках, а особенно в хардкортных, амортизация должна быть обязательно. Она снижает нагрузку на стопу, голеностоп, колени и остальные суставы выше по телу, гасит удар при приземлении и эффективно «возвращает» импульс движения при беге и прыжках. К примеру, амортизирующий элемент под пяткой смягчает прыжки, а в носовой поможет лучше оттолкнуться. Изучите описание понравившихся кроссовок, обычно продавец указывает, для кого лучше подойдет амортизация в этой модели.
5. Почитайте и послушайте отзывы пользователей
Не лишним будет обсудить выбор профессиональной обуви со своим тренером. Он поможет подобрать подошву под ваш корт и подсказать популярные модели среди игроков. Также и у напарников по игре можно разузнать информацию: они поделятся личным опытом, расскажут ощущения в своих кроссовках, направят на определенные модели среди всего рынка или посоветуют конкретную, что больше всех нравится.
Если знакомых теннисистов у вас еще нет, можно почитать отзывы покупателей на маркетплейсах и других источниках. По ним можно понять: как быстро стирается подошва, насколько крепкие швы и уязвимые части, как сидят на ноге и дополнительные моменты, которые упущены в описании товара. А отзывы с фото и видео помогут наглядно увидеть кроссовки в процессе — и помочь сделать выбор.
Вопросы и ответы
В заключение хочется поднять два популярных вопроса среди покупателей. Мы тщательно изучили тему каждого из них и даем честные, емкие ответы — они дополнят пользу и помогут лучше разобраться в теннисных кроссовках.
Чем отличаются кроссовки для тенниса от обычных?
Основные отличия кроссовок для тенниса от обычных:
- износостойкая и цепкая подошва с рисунком протектора под корт;
- улучшенная фиксация ноги для боковых передвижений;
- правильно распределенная амортизация;
- укрепление слабых, часто рвущихся участков.
Обычные кроссовки используются в широком смысле: подойдут для утренней пробежки, занятий фитнесом, йогой и другими видами спорта в зале или на улице. Но если мы говорим о конкретном виде спорта, которым вы занимаетесь профессионально или планируете заниматься чаще остального — стоит рассматривать профессиональные для этого кроссовки.
Резюмируем: в обычных кроссовках можно посетить пробную тренировку и использовать их на первое время, пока не определились с моделью. Однако это временно, и для здоровья суставов, безопасности и лучшей маневренности — лучше взять именно теннисные кроссовки.
Можно ли в теннисных кроссовках заниматься другими видами спорта?
Можно, но с ограничениями. Если мы рассматриваем активности, схожие с теннисом по типу движений и покрытия площадки, к примеру: бадминтон, сквош, падел — в таком случае подойдут теннисные. Также они подойдут как обувь для зала с тренажерами, где стопы в основном статичны и без резких скручиваний.
Если нужны кроссовки преимущественно для бега, велосипеда, командных видов спорта по типу баскетбола и тем более футбола, где бутсы выступают основным инструментом в игре, (собственно, как ракетка в теннисе) — теннисные кроссовки «не пара». Лучше сразу взять специальную обувь под нужный спорт: где-то они должны быть более чувствительны сверху, а где-то с правильным перекатом подошвы для верной пронации стопы.
Автор: Мадина Гасанова