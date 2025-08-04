Топ-12 лучших кроссовок для большого тенниса в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Легкие, дышащие кроссовки с укрепленными боками. Здесь менее широкая колодка, которая как раз подойдет для тех, у кого узкое строение стопы. Вокруг сетчатая ткань с уплотнениями для пятки и в зоне носка — так достигается лучшая фиксация ноги, меньше риск подворота или выскальзывания ботинка во время рывков за мячом. Дополнительно есть накладка в зоне большого пальца, которая будет удерживать стопу и продлевать срок использования при частых боковых перемещениях. По заявлениям производителя, подошва подойдет к каждому корту, однако лучше всего модель себя проявляет на хардах и грунтах, нежели на травяных. Амортизация создается за счет вспененного волокна под стелькой. Подъем чуть ниже, не каждому игроку может подойти, лучше примерить заранее.