Синхронное плавание, матч Медведева и «Тур де Франс»: что посмотреть сегодня

Теннис. Мужчины. Вашингтон. 3-й круг. Даниил Медведев (Россия, 14) — У Ибин (Китай, 243)
18:00. Где смотреть: паблик в VK.
14-я ракетка мира Даниил Медведев продолжает борьбу за титул на турнире категории АТР 500 в Вашингтоне. В третьем раунде соревнований Медведев встретится с У Ибином из Китая, который располагается на 243-й строчке мирового рейтинга.
Счет личных встреч между теннисистами 1 — 0 в пользу Медведева. Россиянин обыграл представителя Китая на Открытом чемпионате США в 2022 году. Даниил Медведев попробует пробиться в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Мужчины. Водное поло. Финал. Испания — Венгрия
16:30 Где смотреть: «Матч ТВ».
Одна из самых титулованных сборных в водном поло Венгрия встретится в финале с Испанией. На пути к решающему матчу испанские ватерполисты обыграли Грецию, а венгры были сильнее сербов.
У обеих сборных есть опыт игры в финалах. Сборная Венгрии завоевала золото чемпионата мира в 2023 году. Испания выиграла медали высшей пробы годом ранее. Посмотрим кто сможет положить в копилку еще одну медаль с чемпионата мира по водным видам спорта.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа
14:10. Где смотреть: «Матч ТВ».
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай поборются за награды чемпионата мира по водным видам спорта в дуэтах. В предварительном раунде россиянки заняли второе место, уступив представительницам Испании Лилу Ллуис Валетте и Ирис Тио Касас. У девушек есть возможность принести в копилку сборной России шестую медаль. Смогут ли россиянки справиться с давлением, прибавить и обойти испанок? Ответ узнаем совсем скоро.
«Тур де Франс». Этап 18. Виф — Коль-де-ла-Лоз
13:00. Где смотреть: Окко Спорт.
В четверг, 24 июля, велогонщиков ожидает сложнейшее испытание. «Королевский» этап самой престижной гонки «Тур де Франс» протяженностью 171 км расставит все на свои места. Общий набор высоты этапа составит 5450 м. Кажется, что интрига была убита на прошлой неделе, когда лидер тура словенец Тадей Погачар выиграл несколько этапов и укрепил свое лидерство в генеральной классификации. Но двукратный чемпион гонки Йонас Вингегор не собирается сдаваться. Представитель Дании надеется отыграть отставание в 4 минуты 15 секунд, и сегодня у него есть шанс это сделать. У Погачара свои амбиции. Словенец стремится выиграть тур во второй раз подряд и в четвертый раз в карьере, чтобы встать в один ряд с Крисом Фрумом. Кто из спортсменов окажется сильнее на вершине Коль-де-ла-Лоз?