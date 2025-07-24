Синхронное плавание, матч Медведева и «Тур де Франс»: что посмотреть сегодня

В четверг, 24 июля, велогонщиков ожидает сложнейшее испытание. «Королевский» этап самой престижной гонки «Тур де Франс» протяженностью 171 км расставит все на свои места. Общий набор высоты этапа составит 5450 м. Кажется, что интрига была убита на прошлой неделе, когда лидер тура словенец Тадей Погачар выиграл несколько этапов и укрепил свое лидерство в генеральной классификации. Но двукратный чемпион гонки Йонас Вингегор не собирается сдаваться. Представитель Дании надеется отыграть отставание в 4 минуты 15 секунд, и сегодня у него есть шанс это сделать. У Погачара свои амбиции. Словенец стремится выиграть тур во второй раз подряд и в четвертый раз в карьере, чтобы встать в один ряд с Крисом Фрумом. Кто из спортсменов окажется сильнее на вершине Коль-де-ла-Лоз?