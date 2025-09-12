От декрета к Олимпу: 5 спортсменок, которые быстро вернулись в форму

Через полгода она вернулась на корт. Поначалу Серена проигрывала, форма давалась тяжело, но уже в 2018-м дошла до финала Уимблдона. В соцсетях тогда писали, что ее упорство вдохновляет женщин, которые тоже проходят через сложное восстановление. Спортсменка подчеркивала: она тренируется, но всегда думает о дочери. Позже Уильямс говорила, что материнство сделало ее более терпеливой — и на корте, и в жизни.