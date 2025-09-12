Ричмонд
От декрета к Олимпу: 5 спортсменок, которые быстро вернулись в форму

Материнство — не конец спортивной карьеры, а ее новый виток. Порой оно становится тем самым испытанием, после которого спортсменки возвращаются еще сильнее.

Валерия Крупко
Автор Спорт Mail
Селена Уильямс с мячом для тенниса
Селена Уильямс после декрета вернулась к занятиям спортмИсточник: Соцсети

Каждая история выхода в спорт после рождения ребенка уникальна: кто-то вернулся стремительно, кто-то шаг за шагом восстанавливал форму. Но всех объединяет одно — эти женщины удивили публику силой характера, решимостью и новым взглядом на свою профессию.

Серена Уильямс: возвращение на корт после тяжелых родов

Селена Уильямс после родов на корте
Селена Уильямс вернулась на корт через полгода после тяжелых родов и смогла дойти до финала Уимблдона.Источник: Соцсети

В 2017 году Серена стала мамой, но ее история была далека от легкой. После родов у нее возникли осложнения, и несколько недель она почти не вставала с постели. Позже в интервью Уильямс честно признавалась, что переживала послеродовую депрессию и чувствовала себя уязвимой.

Через полгода она вернулась на корт. Поначалу Серена проигрывала, форма давалась тяжело, но уже в 2018-м дошла до финала Уимблдона. В соцсетях тогда писали, что ее упорство вдохновляет женщин, которые тоже проходят через сложное восстановление. Спортсменка подчеркивала: она тренируется, но всегда думает о дочери. Позже Уильямс говорила, что материнство сделало ее более терпеливой — и на корте, и в жизни.

Елена Исинбаева: новая попытка после рождения дочери

Елена Исинбаева в Кремле
Елена Исинбаева через год после родов начала подготовку к Олимпиаде-2016Источник: Russian Presidential Press and Information Office/CC-4.0 | ru.wikipedia.org

Легендарная прыгунья с шестом родила дочь в 2014 году, и после родов спорт отошел на второй план — забота о ребенке занимала все ее время. Однако как только дочь немного подросла, Елена снова вернулась к тренировкам.

Сразу после родов Елена начинала с легкой разминки и правильного питания. Постепенно добавлялась физическая активность: сначала легкая зарядка, а позже появился небольшой комплекс на большом балконе. В 2015 году Исинбаева официально вернулась к тренировкам и готовилась к Олимпиаде‑2016. Однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) запретила ей участвовать в международных соревнованиях из‑за приостановления членства российской федерации. В августе 2016 года Елена объявила о завершении карьеры.

Александра Пацкевич: золото Рио с сыном за кулисами

Александра Пацкевич с семьей
Александра Пацкевич вернулась к тренировкам через несколько месяцев после родовИсточник: Соцсети

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании родила сына в 2014 году. Многие удивились, когда уже через несколько месяцев она вернулась в бассейн. Позже Пацкевич рассказывала, что тренировки совмещала с заботой о ребенке: иногда прямо после занятий бежала домой, чтобы уложить малыша спать.

Спортсменка вернулась в сборную и в 2016-м взяла еще одно олимпийское золото в Рио. Этот пример часто приводят как символ того, что «мама в спорте» — не редкость, а новая норма. В соцсетях тогда писали, что ее улыбка на пьедестале выглядела особенно счастливой — ведь за кулисами ее ждал маленький сын.

Ким Клайстерс: триумф в теннисе после декрета

Ким Клайтерс на матче
Ким Клайтерс после родов смогла выиграть US OpenИсточник: Andrew Huse/Общественное достояние | ru.wikipedia.org

Теннисистка из Бельгии родила дочь в 2009 году. Многие думали, что это конец ее спортивной истории. Но Клайстерс вернулась, и уже в 2009-м выиграла US Open, хотя была несеянной — то есть она не входила в число игроков, которым турнир присваивает преимущество при составлении сетки, исходя из рейтинга.

Этот успех стал одним из самых обсуждаемых в теннисе. Ведь путь был непростым: приходилось сочетать тренировки с заботой о ребенке. Позже Клайстерс еще дважды побеждала на турнирах Большого шлема, включая Australian Open. Материнство, по ее словам, сделало ее психологически сильнее: бессонные ночи, ответственность за ребенка и умение концентрироваться на важном помогали выдерживать давление матчей и турниров.

Юлия Ефимова: борьба за форму и новые старты

Юлия Ефимова на тренировке
Юлия Ефимова сделала паузу после рождения дочери, однако вернулась к спортивной карьере в 2023 годуИсточник: Соцсети

Российская пловчиха и обладательница олимпийских медалей Юлия Ефимова после рождения дочери в 2022 году сделала паузу в спортивной карьере: с ноября 2021 года она не участвовала в соревнованиях. Спустя два года, в 2023‑м, Юлия вернулась в Россию и вновь начала выходить на турниры, признавая, что скучала по соревновательному ритму и хотела испытать новые эмоции, а еще завершить карьеру «красиво».

Первые недели тренировок были непростыми: тело постепенно возвращалось к привычным нагрузкам, а соревновательный ритм давался с трудом. Со временем Ефимова чувствовала прогресс и понимала, что сохраняет высокий потенциал. После одного из стартов на чемпионате России она ощутила уверенность в себе и поняла, что возвращение идет лучше, чем ожидалось. В этот период спортсменка не исключала, что сможет продолжать карьеру вплоть до 2028 года.

К сожалению, в апреле 2025 года на чемпионате России в Казани Юлия не сумела выполнить нормативы для участия в чемпионате мира 2025 года в Сингапуре, что приостановило планы на дальнейшие старты.

Эти спортсменки доказали, что возвращение в спорт после рождения ребенка возможно в любой дисциплине и в любом возрасте. Материнство — не ограничение, а дополнительная мотивация и возможность открыть новые грани себя.