Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса (33-я ракетка ATP) в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (2). Встреча продолжалась 1 час 36 минут.
В следующем раунде он сыграет либо с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, либо с россиянином Кареном Хачановым (17-я ракетка ATP).
Призовой фонд турнира категории ATP 500 в Дохе превышает 2,8 миллиона долларов. Турнир завершится в субботу, 21 февраля.
Рублеву 28 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.