Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира категории ATP 500 в столице Катара Дохе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса (33-я ракетка ATP) в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (2). Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

В следующем раунде он сыграет либо с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, либо с россиянином Кареном Хачановым (17-я ракетка ATP).

Призовой фонд турнира категории ATP 500 в Дохе превышает 2,8 миллиона долларов. Турнир завершится в субботу, 21 февраля.

Рублеву 28 лет, он занимает 14-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше