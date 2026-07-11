Хелиевара и Паттен во второй раз выиграли Уимблдон в парном разряде

Финн Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен одержали победу в парном разряде Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Лондона. Для дуэта этот титул стал вторым на Уимблдоне за последние три года.
В финальном матче посеянные под первым номером Хелиеваара и Паттен обыграли сальвадорца Марсело Аревало и хорвата Мате Павича (шестой номер посева) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.
Хелиевааре 37 лет, Паттену — 30. Ранее эти теннисисты побеждали на Уимблдоне в 2024 голу. Кроме того, в 2025 году они в паре становились победителями Australian Open и итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).