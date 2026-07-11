Хелиевара и Паттен во второй раз выиграли Уимблдон в парном разряде

Хелиевааре 37 лет, Паттену — 30. Ранее эти теннисисты побеждали на Уимблдоне в 2024 голу. Кроме того, в 2025 году они в паре становились победителями Australian Open и итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).