Впервые за 10 лет россиянка выиграла юниорский Уимблдон

Пушкарева стала первой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон с 2016 года. В последний раз это достижение покорилось Анастасии Потаповой, которая в финале обыграла украинку Даяну Ястремскую. Потапова также была последней представительницей России, дошедшей до финала турнира.