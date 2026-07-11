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Впервые за 10 лет россиянка выиграла юниорский Уимблдон

17-летняя Анна Пушкарева обыграла в финале китаянку Сунь Синьжань.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Анна Пушкарева одержала победу над представительницей Китая Сунь Синьжань в финале юниорского Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу Пушкаревой, которая имела 14-й номер посева. Китайская спортсменка была посеяна под первым номером.

Пушкарева стала первой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон с 2016 года. В последний раз это достижение покорилось Анастасии Потаповой, которая в финале обыграла украинку Даяну Ястремскую. Потапова также была последней представительницей России, дошедшей до финала турнира.

Анне Пушкаревой 17 лет, она занимает 1015-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). До сих пор в активе Пушкаревой отсутствовали победы на турнирах под эгидой данной организации.

Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на травяном покрытии. Среди россиянок юниорский турнир ранее выигрывали Вера Душевина (2002), Софья Жук (2015), Анастасия Потапова (2016, с 2026 года представляющая Австрию). В прошлом году победительницей стала Мия Поганкова из Словакии.