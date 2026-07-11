Кафельников назвал победу Пушкаревой на Уимблдоне блестящей

«Безусловно, нельзя делать прогнозы о том, как сложится взрослая карьера. Юниорский теннис радикально отличается. Много было примеров, когда талантливые юниоры на взрослом уровне ничего не добивались и наоборот. Но успех Пушкаревой, безусловно, радует», — добавил Кафельников.