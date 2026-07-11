Кафельников назвал победу Пушкаревой на Уимблдоне блестящей

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников в беседе с корреспондентом ТАСС высоко оценил победу российской теннисистки Анны Пушкаревой на юниорском Уимблдоне.
В финальном матче Пушкарева одержала победу над представительницей Китая Сунь Синьжань. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:4.
«Знаю, что она тренируется в Москве. Искренне рад за девочку. Она большая молодец. Знаю, что ее преследовали травмы — прошлый год мучилась. Восстановилась вот и добилась блестящего результата», — заявил Кафельников.
«Безусловно, нельзя делать прогнозы о том, как сложится взрослая карьера. Юниорский теннис радикально отличается. Много было примеров, когда талантливые юниоры на взрослом уровне ничего не добивались и наоборот. Но успех Пушкаревой, безусловно, радует», — добавил Кафельников.
Пушкарева стала первой российской теннисисткой с 2016 года, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это достижение покорилось Анастасии Потаповой, которая в финале обыграла украинку Даяну Ястремскую. Потапова также была последней представительницей России, дошедшей до финала этого турнира. 17-летняя Пушкарева занимает 1015-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.