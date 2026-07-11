Медведев прекратил работу с тренером Юханссоном

Российский теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с тренером Томасом Юханссоном. Об этом сообщает телеграм-канал «Больше!» со ссылкой на собственные источники.
Медведев начал работать с Юханссоном в сентябре 2025 года. До этого, в конце августа, россиянин завершил восьмилетнее сотрудничество с французским специалистом Жилем Сервара.
На Уимблдоне-2026 Медведев дошёл до третьего круга, где уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.
Под руководством Юханссона российский теннисист выиграл турниры ATP-250 в Алма-Ате и Брисбене, а также стал победителем турнира ATP-500 в Дубае. В этом году Медведев дошел до четвертого круга Australian Open, до третьего круга — на Уимблдоне и выбыл в первом круге «Ролан Гаррос».