Медведев прекратил работу с тренером Юханссоном

Под руководством Юханссона российский теннисист выиграл турниры ATP-250 в Алма-Ате и Брисбене, а также стал победителем турнира ATP-500 в Дубае. В этом году Медведев дошел до четвертого круга Australian Open, до третьего круга — на Уимблдоне и выбыл в первом круге «Ролан Гаррос».