Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев прекратил работу с тренером Юханссоном

Рооссиянин прекратил сотрудничество со специалистом, с которым работал 1,5 года.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прекратил сотрудничество с тренером Томасом Юханссоном. Об этом сообщает телеграм-канал «Больше!» со ссылкой на собственные источники.

Медведев начал работать с Юханссоном в сентябре 2025 года. До этого, в конце августа, россиянин завершил восьмилетнее сотрудничество с французским специалистом Жилем Сервара.

На Уимблдоне-2026 Медведев дошёл до третьего круга, где уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

Под руководством Юханссона российский теннисист выиграл турниры ATP-250 в Алма-Ате и Брисбене, а также стал победителем турнира ATP-500 в Дубае. В этом году Медведев дошел до четвертого круга Australian Open, до третьего круга — на Уимблдоне и выбыл в первом круге «Ролан Гаррос».

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше