Чешская теннисистка Носкова выиграла Уимблдон

Чешская теннисистка Линда Носкова одержала победу на «Уимблдоне» — третьем в сезоне турнире «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне.
В финальном матче Носкова, занимающая 12-ю строчку мирового рейтинга, нанесла поражение своей соотечественнице Каролине Муховой (9-я ракетка мира) со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
Во второй партии Мухова проигрывала 2:5, после чего отыграла пять матчболов.
Для 21-летней Носковой этот титул стал первым в карьере на турнирах «Большого шлема». Ранее её лучшим достижением был выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году. Всего на счету чешской спортсменки теперь три титула под эгидой WTA.
29-летняя Мухова во второй раз в своей карьере участвовала в финале турнира «Большого шлема». В 2023 году на «Ролан Гаррос» она уступила в решающем матче представительнице Польши Иге Швентек.
В финале женского одиночного разряда впервые в истории турниров «Большого шлема» встретились две теннисистки из Чехии. Кроме того, это был первый финал с участием двух представительниц одной страны с US Open 2017 года, когда американка Слоан Стивенс обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз.