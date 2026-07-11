Чешская теннисистка Носкова выиграла Уимблдон

В финале женского одиночного разряда впервые в истории турниров «Большого шлема» встретились две теннисистки из Чехии. Кроме того, это был первый финал с участием двух представительниц одной страны с US Open 2017 года, когда американка Слоан Стивенс обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз.