Мухова обратилась к Носковой после поражения в финале Уимблдона

«Тяжело подобрать слова, но начну с Линды, моего бывшего друга. Я шучу, конечно! Ты так молода, это твой первый финал ТБШ, то, как ты держалась и играла, это просто невероятно. А главное, что ты очень добрый и хороший человек. Поздравляю тебя и команду, вы это заслужили», — сказала Мухова во время церемонии награждения.