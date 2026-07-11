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Мухова обратилась к Носковой после поражения в финале Уимблдона

Линда Носкова завоевала свой первый Уимблдон и первый трофей турнира «Большого шлема».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Девятая ракетка мира Каролина Мухова после поражения в финале Уимблдона-2026 обратилась к своей соотечественнице Линде Носковой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.

В решающем матче турнира Мухова уступила Носковой со счетом 2:6, 7:5, 3:6.

«Тяжело подобрать слова, но начну с Линды, моего бывшего друга. Я шучу, конечно! Ты так молода, это твой первый финал ТБШ, то, как ты держалась и играла, это просто невероятно. А главное, что ты очень добрый и хороший человек. Поздравляю тебя и команду, вы это заслужили», — сказала Мухова во время церемонии награждения.

Для 21-летней Носковой победа на Уимблдоне стала первым титулом на турнирах Большого шлема, третьим трофеем в профессиональной карьере и вторым в нынешнем сезоне. После успешного выступления на травяном мейджоре чешская теннисистка поднимется на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.