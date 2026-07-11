Тарпищев заявил, что Пушкарева по делу выиграла Уимблдон

Напомним, в июне российская теннисистка Мирра Андреева стала чемпионкой взрослого «Ролан Гаррос», завоевав первый в карьере титул на турнире Большого шлема. Россиянки не смогли добраться даже до четвертьфинала врослого Уимблдона-2026, финал впервые с 2009 года был проведен между двумя чешскими теннисистками — Линдой Носковой и Каролиной Муховой. Носкова оказалась сильнее и выиграла свой первый титул ТБШ в карьере.