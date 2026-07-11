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Тарпищев заявил, что Пушкарева по делу выиграла Уимблдон

Россиянка стала лучшей на юниорском Уимболдоне-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: Getty Images

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Анны Пушкаревой на юниорском Уимблдоне.

В финале турнира 17-летняя россиянка обыграла представительницу Китая Сунь Синьжань со счетом 5:7, 6:3, 6:4 и завоевала титул.

«Пушкарева одержала очень хорошую победу. Молодец, все по делу. При этом до Уимблдона она играла в четвертьфинале “Ролан Гаррос”. Талантливая, в Москве тренируется. Вообще, с учетом Мирры Андреевой мы выиграли подряд “Ролан Гаррос” и Уимблдон», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в июне российская теннисистка Мирра Андреева стала чемпионкой взрослого «Ролан Гаррос», завоевав первый в карьере титул на турнире Большого шлема. Россиянки не смогли добраться даже до четвертьфинала врослого Уимблдона-2026, финал впервые с 2009 года был проведен между двумя чешскими теннисистками — Линдой Носковой и Каролиной Муховой. Носкова оказалась сильнее и выиграла свой первый титул ТБШ в карьере.

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