Определились чемпионки Уимблдона в женском парном разряде

В финале турнира, который проходит на травяных кортах Лондона, посеянные под десятым номером Го Ханьюй и Младенович обыграли второй сеяный дуэт — канадку Габриэлу Дабровски и бразильянку Луизу Стефани — со счетом 6:3, 7:5. Матч на центральном корте продолжался 1 час 32 минуты.
Для 33-летней Младенович этот трофей стал десятым на турнирах «Большого шлема» (семь — в женской паре, три — в миксте), но Уимблдон в парном разряде покорился ей впервые: в 2014 году француженка уже играла здесь в финале вместе с Тимеей Бабош, однако уступила. Более того, по данным AFP, Младенович стала первой представительницей Франции, выигравшей женскую пару на Уимблдоне с 1937 года. Экс-первая ракетка мира в парном разряде взяла «Шлем» впервые с 2022 года.
Для 28-летней Го Ханьюй победа стала дебютной на мэйджорах — китаянка выиграла первый же финал турнира «Большого шлема» в карьере. Она стала второй китаянкой — чемпионкой Уимблдона в женской паре в Открытую эру после Пэн Шуай, побеждавшей в 2013 году.
Пара Го Ханьюй / Младенович выступает вместе лишь с этого сезона, но уже успела дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос», а на Уимблдон приехала на серии из 18 выигранных сетов подряд. Для Дабровски же лондонский финал стал третьим проигранным на этом турнире — ранее она уступала в решающих матчах 2019 и 2024 годов.