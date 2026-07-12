Определились чемпионки Уимблдона в женском парном разряде

Для 33-летней Младенович этот трофей стал десятым на турнирах «Большого шлема» (семь — в женской паре, три — в миксте), но Уимблдон в парном разряде покорился ей впервые: в 2014 году француженка уже играла здесь в финале вместе с Тимеей Бабош, однако уступила. Более того, по данным AFP, Младенович стала первой представительницей Франции, выигравшей женскую пару на Уимблдоне с 1937 года. Экс-первая ракетка мира в парном разряде взяла «Шлем» впервые с 2022 года.