Медведев поднялся на 8-е место в рейтинге АТР

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на одну позицию в рейтинге АТР. На прошедшем в Лондоне Уимблдоне Медведев дошел до третьего раунда, где уступил представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу.
Еще один российский теннисист Андрей Рублев потерял три позиции и опустился на 16-е место в мировом рейтинге. На Уимблдоне Рублев вылетел в первом круге, уступив соотечественнику Роману Сафиуллину.
Сафиуллин по итогам Уимблдона, поднялся на 36 позиций и вернулся в топ-100 рейтинга АТР. Россиянин занимает 96-е место. В Лондоне 28-летний теннисист пробился через квалификацию в основную сетку и дошел до четвертого раунда впервые за три года. В 4-м круге Сафиуллин уступил сербу Новаку Джоковичу.
Другой россиянин Карен Хачанов опустился на четыре строчки и теперь занимает 26-е место в обновленном рейтинге. На Уимблдоне Хачанов потерпел поражение в третьем круге.
Лидером мирового рейтинга остается победитель Уимблдона-2026 итальянец Янник Синнер, на второе место поднялся финалист уимблдонского турнира Александр Зверев из Германии. Испанец Карлос Алькарас, пропустивший соревнования из-за травмы, опустился на третью строчку.
Обновленный рейтинг АТР от 13 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 баллов;
2 (3). Александр Зверев (Германия) — 8480;
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8160;
4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740;
5 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4110;
6 (5). Бен Шелтон (США) — 3770;
7 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3760;
8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3670;
9 (10). Флавио Коболли (Италия) — 3460;
10 (7). Тейлор Фриц (США) — 3365…
16 (13). Андрей Рублев (Россия) — 2230…
26 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1780…
96 (132). Роман Сафиуллин (Россия) — 678.