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Мирра Андреева сохранила 5-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила 5-е место в мировом рейтинге. На прошедшем в Лондоне Уимблдоне Андреева потерпела поражение во втором круге, уступив представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Еще одна россиянка Диана Шнайдер опустилась на три строчки и теперь занимает 18-е место в обновленном рейтинге. Екатерина Александрова сохранила за собой 19-ю строчку. Сразу за Александровой идет Анна Калинская. Людмила Самсонова потеряла 28 позиций и теперь располагается на 69-м месте в рейтинге. 18-летняя Алина Корнеева занимает 90-е место в рейтинге WTA.

Лидером мирового рейтинга остается представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана. На третью строчку поднялась американка Джессика Пегула.

Обновленный рейтинг WTA от 13 июля:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8550 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143;

3 (4). Джессика Пегула (США) — 6301;

4 (7). Коко Гауфф (США) — 5649;

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293;

6 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 5168;

7 (12). Линда Носкова (Чехия) — 5119;

8 (3). Ига Швентек (Польша) — 4539;

9 (6). Аманда Анисимова (США) — 4353;

10 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4351…

18 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2458;

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301;

20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2300…

69 (41). Людмила Самсонова (Россия) — 970…

90 (98). Алина Корнеева (Россия) — 840.

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