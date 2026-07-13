Мирра Андреева сохранила 5-е место в рейтинге WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила 5-е место в мировом рейтинге. На прошедшем в Лондоне Уимблдоне Андреева потерпела поражение во втором круге, уступив представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.
Еще одна россиянка Диана Шнайдер опустилась на три строчки и теперь занимает 18-е место в обновленном рейтинге. Екатерина Александрова сохранила за собой 19-ю строчку. Сразу за Александровой идет Анна Калинская. Людмила Самсонова потеряла 28 позиций и теперь располагается на 69-м месте в рейтинге. 18-летняя Алина Корнеева занимает 90-е место в рейтинге WTA.
Лидером мирового рейтинга остается представительница Беларуси Арина Соболенко. Второе место занимает Елена Рыбакина из Казахстана. На третью строчку поднялась американка Джессика Пегула.
Обновленный рейтинг WTA от 13 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8550 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143;
3 (4). Джессика Пегула (США) — 6301;
4 (7). Коко Гауфф (США) — 5649;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293;
6 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 5168;
7 (12). Линда Носкова (Чехия) — 5119;
8 (3). Ига Швентек (Польша) — 4539;
9 (6). Аманда Анисимова (США) — 4353;
10 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4351…
18 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2458;
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301;
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2300…
69 (41). Людмила Самсонова (Россия) — 970…
90 (98). Алина Корнеева (Россия) — 840.