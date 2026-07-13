Мирра Андреева сохранила 5-е место в рейтинге WTA

Еще одна россиянка Диана Шнайдер опустилась на три строчки и теперь занимает 18-е место в обновленном рейтинге. Екатерина Александрова сохранила за собой 19-ю строчку. Сразу за Александровой идет Анна Калинская. Людмила Самсонова потеряла 28 позиций и теперь располагается на 69-м месте в рейтинге. 18-летняя Алина Корнеева занимает 90-е место в рейтинге WTA.