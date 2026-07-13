Навратилова призвала отменить одно из правил тенниса

«Уберите это правило о касании сетки. Вы же знаете, я постоянно об этом говорю. Но никто ничего не делает. Отмените его, оно бесполезно!



Надо продолжать розыгрыш. В большинстве случаев мяч лишь слегка касается сетки. Нужно продолжать игру и повысить темп матча», — приводит слова Навратиловой BBC.