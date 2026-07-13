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Навратилова призвала отменить одно из правил тенниса

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова считает, что в теннисе нужно отменить переигровку подачи после касания сетки.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и обладательница 59 титулов ТБШ во всех категориях считает, что необходимо отказаться от переигровки подачи в случае касания мячом сетки, если он при этом попал в правильный квадрат.

По мнению бывшей первой ракетки мира, это правило замедляет игру и не приносит пользы.

«Уберите это правило о касании сетки. Вы же знаете, я постоянно об этом говорю. Но никто ничего не делает. Отмените его, оно бесполезно!

Надо продолжать розыгрыш. В большинстве случаев мяч лишь слегка касается сетки. Нужно продолжать игру и повысить темп матча», — приводит слова Навратиловой BBC.